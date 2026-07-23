伊朗軍方還擊！美軍科威特、約旦目標遭襲 摧毀多項軍事資產

美國試圖以空中武力打通荷莫茲海峽，自7月11日起連日空襲伊朗，但伊朗仍不時能擊中商船，這使得多數船東望而卻步。美國海軍前將領與航運業高層認為，美軍密集轟炸可能必須持續數周，才能說服船東重返該水域。

2026-07-23 14:39