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伊朗軍方還擊！美軍科威特、約旦目標遭襲 摧毀多項軍事資產
伊朗軍方與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，在美軍攻擊伊朗後，已對科威特多處美軍基地發動攻擊；革命衛隊並指出，已攻擊並摧毀約旦數項美軍軍事資產。
法新社報導，革命衛隊與伊朗軍方透過國營電視台各自發布聲明，革命衛隊宣稱已攻擊科威特的阿里賽勒姆（Ali Al Salem）基地、阿達伊里營（Camp Udairi）及一座電信塔；軍方則稱已打擊阿里賽勒姆基地、杜哈營（Camp Doha）與艾瑞夫江營（Camp Arifjan）。
革命衛隊在國營電視台的另一項聲明指出，革命衛隊已完成在約旦的攻擊，目標包括美國「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統雷達、「愛國者」（Patriot）系統、反火箭、火砲和迫擊砲（C-RAM）雷達及一座直升機機棚。
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