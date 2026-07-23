葉門內戰恐再起？葉門叛軍與沙烏地緊張升溫 風險顧問吐憂心

沙烏地阿拉伯與葉門叛軍「青年運動」近期因伊朗恢復飛往葉門首都沙那的航班，而再度爆發軍事衝突，打破雙方自2022年3月停火以來的相對平靜。分析人士認為，這場對峙使脆弱的停火機制面臨嚴峻考驗，若情勢持續升高，葉門極可能重新陷入全面內戰。

新阿拉伯報（The New Arab）21日報導分析，這波危機主要源於7月3日伊朗試圖恢復從首都德黑蘭直飛沙那（Sanaa）的航班。當時，一架伊朗馬漢航空（Mahan Air）班機降落沙那，準備接載欲前往伊朗參加已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）喪禮的叛軍代表團。

沙烏地及葉門政府聯軍認為，此舉可能會重新建立伊朗對叛軍組織的空中補給線，因此對沙那國際機場採取軍事行動，以阻止伊朗班機飛抵叛軍控制區。

報導指出，這是自2022年3月沙烏地和葉門叛軍「青年運動」（Houthi）達成停火協議以來，首度對沙那發動的空襲軍事行動，也是雙方自停火以來首次的直接交火。

「青年運動」隨後以飛彈及無人機攻擊沙烏地境內目標，並在20日進一步宣布對沙烏地實施海上封鎖，威脅將攻擊進出沙國港口的商船，使衝突從空中擴大至紅海航運。

報導強調，此一連串事件顯示，沙國和葉門叛軍雙方長達4年的降溫局勢，已在此時出現重大裂痕。

報導補充說明，自美伊衝突升高後，伊朗支持的「青年運動」組織態度也更加強硬，使葉門逐漸成為區域代理人衝突的重要戰場。

美國風險顧問公司Basha Report創辦人巴夏（Mohammed Al-Basha）向「新阿拉伯報」表示，「青年運動」組織事前已在沙那、荷台達（Hodeidah）及薩達（Saada）等機場進行整備，顯示其早已預期沙烏地或以色列可能會發動攻擊。

巴夏預估，伊朗仍可能繼續安排班機飛往沙那。但航班一旦恢復，叛軍控制區內的機場設施恐將反覆成為被打擊目標，難以長期維持運作。

巴夏直稱，葉門局勢已不再只是國內權力鬥爭，而是與美國、伊朗及區域安全局勢緊密相連。

但巴夏也分析認為，目前仍存在避免全面戰爭的空間。沙烏地近年持續推動經濟轉型，希望維持區域穩定，應會選擇避免重新陷入長期葉門戰事；至於「青年運動」這邊，也希望維持其實際控制區，不願見到基礎設施遭受攻擊而損毀。

然而，巴夏擔憂，一旦伊朗持續恢復飛往沙那航班，或「青年運動」擴大對沙烏地及紅海航運的攻擊，雙方恐被迫再次走向全面軍事對抗。

「青年運動」自2014年開始控制沙那，多年來與沙烏地支持的葉門政府軍交戰。2022年在聯合國斡旋下，與沙烏地達成臨時停火。停火後，雙方的談判雖未正式轉化為和平協議，卻也讓葉門境內多年來的大規模戰事得以大幅減少。

分析認為，如今雙方軍事衝突再起，不僅威脅停火成果，也可能使葉門內戰再度全面升高，對紅海航運、中東能源運輸及區域安全帶來新一波的不確定性和高風險。