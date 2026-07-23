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川普能靠武力強行打通荷莫茲海峽？估計要連炸數周、每晚空襲200次

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國試圖以空中武力打通荷莫茲海峽，自7月11日起連日空襲伊朗，但伊朗仍不時能擊中商船，這使得多數船東望而卻步。美國海軍前將領與航運業高層認為，美軍密集轟炸可能必須持續數周，才能說服船東重返該水域。

金融時報報導，希臘航運公司Dynacom旗下的兩艘油輪，Kavomaleas與Acheloos，周日夜間在夜色掩護下，試圖緊貼阿曼海岸穿越荷莫茲海峽，卻雙雙遭伊朗飛彈擊中。這兩艘船是當晚唯一未沿伊朗海岸航行的船隻。

美伊停火協議破裂以來，至少有七艘船遇襲。伊朗主要使用無人機、巡弋飛彈及反艦飛彈，並在海峽部署大量高速小艇。7月19日共有創紀錄的85艘小艇出沒。

德黑蘭堅持在戰爭結束前管控海峽交通，要求船隻事先協調過境，並攻擊使用未經授權阿曼航線的船隻。上周僅約30艘油輪通過海峽，不到前一周的三分之一，其中約半數是涉及受制裁石油交易的伊朗船隻。

川普正加派F-16及F-35戰機提供空中掩護。他還威脅，伊朗每次向船隻開火，美國就摧毀伊朗一座橋梁或發電廠。

但伊朗即使只利用漁船上的小型海事雷達，仍能監視船隻，並可將飛彈與無人機藏在島嶼或沿岸的隱蔽位置。

美國第五艦隊前司令多尼根（Kevin Donegan）指出，伊朗不必完全封鎖海峽，只要不時攻擊防護薄弱的目標，就能推高保費、嚇阻船東。

美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）估計，美軍可能需連續數周、每晚發動多達150至200次空襲。如果能摧毀數量有限的機動飛彈發射器，並迫使伊朗無人機從更深入內陸的位置升空，美軍巡邏戰機才更容易攔截。之後可能還需出動兩至三艘軍艦，護送數量相近的商船通行。

航運業擔心，美軍最終還是會縮減部署或撤離，屆時船隻將面對伊朗與阿曼建立的付費通行制度。

物流公司Nippon Express UK執行長威廉斯（Steve Williams）認為，在未停火的情況下，最快的解決方式是大量部署國際部隊護航，或者是與伊朗達成協議，但這代表美國顏面不保。

荷莫茲海峽 川普 伊朗 美國

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