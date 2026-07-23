沙烏地油輪紅海遇襲 伊朗稱阻3船通過荷莫茲海峽

沙烏地阿拉伯今天證實一艘油輪在紅海遇襲。與此同時，伊朗宣稱他們阻止3艘油輪通過荷莫茲海峽，其中一艘爆炸起火。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）聲稱在紅海（RedSea）襲擊兩艘沙烏地油輪「恩塞利亞號」（Encelia）和「萊拉號」（Layla）後，沙烏地國營媒體沙烏地新聞社（SPA）今天引述官方消息人士報導，隸屬一家沙烏地公司的「恩塞利亞號」駛經紅海時遭到攻擊，但未提到另一艘油輪。

這名消息人士說，「恩塞利亞號」船頭起火，但全體船員均安然無恙。

法新社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，他們阻止3艘油輪通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。美國和伊朗正爭奪這條重要水道控制權。

伊朗伊斯蘭革命衛隊在伊朗國營媒體引述的聲明中宣稱，3艘油輪受到美軍慫恿，試圖通過荷莫茲海峽南邊布有水雷的航道，但其中一艘爆炸起火後，其餘兩艘迅速掉頭返回。

聲明並未說明這起事件發生時間。

伊朗伊斯蘭革命衛隊還警告，任何受美國欺騙、企圖未經與伊朗協調就通過的船隻都將面臨同樣下場。