伊朗精準攻擊CIA設施 美情報界調查俄是否暗中協助

4名美國情報界知情人士表示，伊朗對波灣地區的美國中情局設施發動無人機攻擊後，美國情報分析人士開始調查俄國是否提供目標資訊或先進無人機技術協助伊朗。

路透社報導，因事涉國安事務要求匿名的知情人士指出，針對俄羅斯是否參與美國中央情報局（CIA）設施攻擊，美國情報官員目前還未下定論。不過，他們認為，伊朗這幾次的攻擊效果、極高精準度及俄國對伊朗廣泛的技術支援，都是可能的證據。

根據路透社、其他媒體先前的報導以及美國官員曾證實過的說法，俄國曾在伊朗打擊波斯灣地區的美軍目標行動上，提供目標定位及其他支援，但過去從未公開披露，美國情報界對俄國疑助伊朗攻擊美國CIA設施展開調查。

多家外媒曾在報導中指出，今年3月至少有2處CIA據點遭到攻擊，其中1處是位於美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館內的CIA局站，另1處則位於伊拉克東部。部分消息人士表示，另有其他CIA據點遭到攻擊，但未透露細節。

1名有權查閱相關文件的西方情報機構區域官員表示，據西方情報機構的內部備忘錄得出的結論，認為俄國很可能在針對區域CIA設施的目標定位上扮演某種角色。

2名聽取過簡報的波灣地區西方官員表示，分析人士認為，伊朗在對沙烏地阿拉伯發動的攻擊中，採用的「見證者無人機」（Shahed）是經俄國升級改造的版本，其中1架把大使館外牆的脆弱部位炸出一個洞，另一架則在飛越缺口後引爆。目前尚未獲報有人員因這起事件死亡或受傷。

儘管俄伊關係密切，且俄羅斯長期協助伊朗，但俄國若提供敏感的CIA據點資訊給伊朗，將表明在華府努力結束伊朗戰爭之際，莫斯科當局願意更進一步干擾美方的軍事與情報行動。

伊朗近日以彈道飛彈攻擊美軍位於約旦的空軍基地，造成2名美軍人員喪生。此後外界對俄國可能向伊朗提供目標定位資料的憂慮進一步加深。