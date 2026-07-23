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伊朗攻擊釀4美軍殉職！川普迎陣亡戰士回家「當總統最難做的事之一」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（中）22日出席德拉瓦州多佛空軍基地舉行的莊嚴移靈儀式，向陸軍中士史溫頓的移靈棺敬禮。此次有4名在美國與伊朗衝突中陣亡的官兵遺體被運回美國。歐新社
美國總統川普（中）22日出席德拉瓦州多佛空軍基地舉行的莊嚴移靈儀式，向陸軍中士史溫頓的移靈棺敬禮。此次有4名在美國與伊朗衝突中陣亡的官兵遺體被運回美國。歐新社

美國伊朗的停火協議破裂，敵對行動再度升高，造成4名美軍官兵殉職，4人遺體22日從中東運回美國，總統川普親自前往多佛空軍基地，出席莊嚴移靈儀式。

NBC新聞報導，4名殉職美軍分別是28歲中士蘭佩薩德（Sgt. Angel S. Rampersad）、30歲中士史溫頓（Sgt. Michael Emmanuel Swinton）、25歲中尉費漢（1st Lt. Tyler James Feehan），以及19歲二等兵岡薩雷斯（Pvt. Isabella Gonzales）。

五角大廈表示，岡薩雷斯17日殉職，費漢18日喪生，史溫頓則於19日「在對一架攻擊無人機進行受控引爆期間」喪命。蘭佩薩德據信在約旦喪生，也被認為就是先前失蹤並推定死亡的軍人，事件仍在調查中。

美國總統身兼三軍統帥，負責督導對外衝突，通常會出席莊嚴移靈儀式，向陣亡將士致敬，這也是總統出席最肅穆的場合之一。自美國與伊朗2月開戰以來，川普已兩度出席此類儀式，但這是他7月8日宣布停火結束後首次出席。

川普坦言，出席陣亡將士移靈儀式是「最難做的事情之一」。他說：「對我而言，這是擔任總統最難做的事情之一，但必須這麼做。」

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