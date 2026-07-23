先破牆再鑽洞引爆！伊朗精準攻擊美中情局據點 俄國疑暗中協助

路透22日引述4名知情美國情報的人士透露，伊朗近月精準打擊美國中央情報局在波灣國家多處據點，最多可能接近12處；尤其3月美駐沙烏地阿拉伯大使館遇襲時，2架「見證者」無人機疑掌握使館外牆弱點，第一架先炸出缺口，第二架再循缺口飛入引爆，引發美方懷疑俄羅斯暗中協助，正調查莫斯科是否提供目標情報或先進無人機技術。

消息人士引述部分分析人員稱，除俄國外，幾乎沒有其他國家具備取得這類敏感情報的能力與對美動機。俄國協助關係密切的德黑蘭並不意外，但若進一步提供敏感情資，將顯示莫斯科有意加大干擾美國區域行動的力道，尤其華府目前正掙扎結束伊朗戰爭。

根據報導，中情局至少2處中東據點在3月時遇襲，一處是設於美駐利雅德大使館內的中情局情報站，另一處位於伊拉克東部。

部分消息人士稱，還有其他中情局據點被攻擊，數量「超過1處、少於12處」，除此之外未透露更多細節。

一名能取得相關文件的區域官員表示，某西方情報機構內部備忘錄認為，俄國很可能參與鎖定區域內的中情局設施。

兩名在波灣地區的知情西方官員描述，分析人員認為，針對沙國的攻擊動用了2架經俄國改良的伊朗「見證者」無人機，第一架無人機先在大使館外牆較脆弱處炸出一個洞，第二架再從這個洞飛進去後引爆。

另一名消息人士表示，俄羅斯提供「Kometa-M」衛星導航系統，提升伊朗「見證者-136」無人機的精準度及抗干擾能力。華爾街日報3月率先披露此事，遭克里姆林宮斥為「假新聞」。

中情局在各國的主要據點通常設於美國使館內，稱為「情報站」。中情局另在區域設有辦公室、安全屋、後勤樞紐及監控等行動設施，位置均高度保密。

美伊開戰後，俄羅斯是否協助德黑蘭屢受關注，但部分消息人士提醒，伊朗也可能只是鎖定美國大使館，意外擊中其中的中情局據點。