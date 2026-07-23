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影／封鎖紅海動真格？青年運動宣稱轟2艘沙國油輪 疑似燒船畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名葉門青年運動支持者17日在首都沙那抗議沙烏地阿拉伯的示威活動中，舉起一枚模擬飛彈。歐新社
一名葉門青年運動支持者17日在首都沙那抗議沙烏地阿拉伯的示威活動中，舉起一枚模擬飛彈。歐新社

美國中央司令部（CENTCOM）22日對伊朗軍事目標發動新一波空襲之際，葉門叛軍「青年運動」宣布，為執行新一波紅海封鎖，已鎖定兩艘沙烏地阿拉伯油輪發動攻擊。

路透報導，英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）此前通報，接獲一艘油輪在沙烏地阿拉伯舒蓋格西南方約70海里處遇襲的報告。聲明指出，油輪船長通報船隻遭擊中起火，船員目前正在滅火，但據報未造成人員傷亡或環境損害。

青年運動隨後表示，名為ENCELA和LAYLIA的油輪因「違反該組織實施的海上封鎖」而成為攻擊目標。獨立調查新聞網站Drop Site在X指出，青年運動以彈道飛彈、巡弋飛彈和無人機攻擊紅海上的兩艘沙烏地油輪，導致兩艘船起火，同時聲稱自安薩拉實施封鎖以來，已有約10艘船折返。

伊朗媒體分享一段未經證實的影片，據稱顯示其中一艘與沙烏地有關的油輪。青年運動並矢言，將繼續針對沙烏地航運落實「以封鎖回應封鎖」政策。

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