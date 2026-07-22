美軍連續轟炸伊朗 川普：伊朗敢攻擊商船就炸橋樑和發電廠

美國總統川普22日威脅伊朗，稱從今以後，若伊朗在荷莫茲海峽上攻擊船隻，美國將轟炸伊朗橋樑或發電廠來還以顏色。

美伊停火已然破局，美國中央司令部（CENTCOM）於美東時間21日晚間宣布，美軍已經成功完成對伊朗連續第11輪打擊，目標鎖定伊朗軍事行動中心、海軍能力、飛機機庫、無人機存放設施，以及後勤設施，旨在進一步削弱伊朗威脅荷莫茲海峽來往商船的能力。

中央司令部指出，伊朗在過去3個月以來已經攻擊超過30艘在國際水域上航行的商船，指這些毫無道理的攻擊已經危及數百名無辜船員的安全，同時破壞航行自由。

川普22日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上向伊朗做出警告，稱從今以後，任何伊朗對荷莫茲海峽上的船隻做出攻擊，無論是飛彈、火箭、無人機，或是其他武器，美國將轟炸並摧毀伊朗的橋樑或發電廠來還以顏色。

川普指出，靠近伊朗首都德黑蘭或位於德黑蘭的地點都包含在攻擊目標之內。