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以牙還牙！川普再度警告伊朗：若在荷莫茲海峽開火「將轟炸橋梁或電廠」

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以牙還牙！川普再度警告伊朗：若在荷莫茲海峽開火「將轟炸橋梁或電廠」

聯合報／ 國際中心／即時報導
美國總統川普22日在馬里蘭州安德魯聯合基地對記者發言。美聯社
美國總統川普22日在馬里蘭州安德魯聯合基地對記者發言。美聯社

美聯社報導，美國總統川普22日警告伊朗，只要伊朗在荷莫茲海峽向船隻開火，美國就會摧毀伊朗一座橋梁或一座發電廠。

這項警告是美國對伊朗發動新一輪空襲之後提出。在此次攻擊中，德黑蘭的防空系統開火反擊。與此同時，伊朗以飛彈攻擊約旦城市，巴林與沙烏地阿拉伯也發布空襲警報。

川普在社群媒體貼文，再次警告將攻擊伊朗民用基礎設施。川普寫道：「從現在開始，只要伊朗在荷莫茲海峽向任何船隻開火，無論是用飛彈、火箭、無人機或任何其他裝置或武器，美國都將轟炸並摧毀一座橋梁或一座發電廠，包括德黑蘭或鄰近區域。」

美國和伊朗持續空襲行動，外交努力仍未顯示明顯進展。自美伊恢復交火以來，伊朗一直避免攻擊以色列，似乎希望避免讓以色列重新加入戰事。

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