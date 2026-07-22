行動成本不斷攀升！美防長曝伊朗戰爭已耗375億美元 美連續11晚對伊空襲

美國國防部長赫塞斯周二（7月21日）在國會接受議員質詢，為不斷攀升的對伊軍事行動成本進行辯護。

五角大樓尋求為伊朗戰爭追加數十億美元

赫塞斯在參議院撥款委員會作證時表示，這場衝突迄今已耗資375億美元，遠高於此前估算。他強調美軍亟需獲得更多資金支持，否則將面臨嚴重資源短缺。

聽證會期間，多名抗議者數次打斷會議。就在幾日前，五角大樓證實，又有3名美軍士兵在衝突中死亡，使美軍陣亡人數增至17人。

民主黨參議員對戰爭成本和方向提出質疑。參議員帕蒂．默裡（Patty Murray）警告，美國可能再次陷入「一場無休止的戰爭」。還有議員質問，為何五角大樓在軍費尚未用完的情況下，還要申請更多撥款。

此外，共和黨還在推動一項總額950億美元的預算案，其中包括數百億美元的軍費和國家安全支出，以及農業和選舉相關資金。

民意調查顯示，隨著美伊衝突持續，許多美國民眾仍對川普處理此次衝突的方式持批評態度。

美軍連續第11晚對伊朗空襲

美國中央司令部（CENTCOM）表示，最新一輪行動打擊了伊朗的軍事指揮中心、海上軍事資產、飛機機庫、無人機儲存設施以及後勤基礎設施。目的是進一步削弱伊朗威脅霍爾木茲海峽商業航運安全的能力。

中央司令部指責伊朗在過去三個月裡襲擊了霍爾木茲海峽這一戰略水道上的30多艘商船，稱這些襲擊危及平民船員安全，並破壞了航行自由。

據伊朗媒體報導，當地時間周三凌晨，伊朗啟動了德黑蘭上空的防空系統，首都東北部傳出爆炸聲。這是美伊衝突最新一輪升級以來德黑蘭首次傳出爆炸聲。雙方此前達成的為期60天停火協議已於7月8日破裂。

盡管衝突仍在持續，美軍表示，霍爾木茲海峽目前仍對商業航運保持開放。中央司令部稱，自今年5月初以來，美軍已協助約900艘商船安全通過該海域，這些船只共運載約4.5億桶原油。

盧比歐：美國願意談判，但警告伊朗不得控制霍爾木茲海峽

美國國務卿盧比歐表示，華盛頓仍願與伊朗談判，但質疑德黑蘭是否真正有意通過外交途徑解決衝突。他同時警告稱，絕不能允許伊朗控制霍爾木茲海峽，否則影響將遠遠超出中東地區。

盧比歐在菲律賓馬尼拉出席東南亞外長會議時表示：「我們目前面臨的問題是，他們並沒有認真對待談判。如果他們是認真的，我們也會認真；如果不是，我們將采取必要措施保護美國及盟友的利益。」

他說：「如果我們在中東開創一個先例，讓一個國家決定控制一條國際航道，向過往船只收費，不交錢就炸毀船只，那麼我們就制造了一個極其危險的先例。這種情況未來將在世界其他地區重演，包括本地區。」

伊朗襲擊多處美軍基地

據伊朗媒體報導，伊朗軍方表示，其使用無人機襲擊了位於約旦阿茲拉克空軍基地（Al-Azraq Air Base）的美軍營房和裝備儲存設施，以及巴林謝赫·伊薩空軍基地（Sheikh Isa Air Base）的裝備倉庫和飛機維修機庫。

報導稱，伊朗還對位於科威特西部多哈營（Camp Doha）的美軍設施發動大規模無人機襲擊，目標包括彈藥儲存點以及為美軍地面部隊提供保障的後勤基礎設施。

截至目前，美方尚未證實上述襲擊。

川普將批准與沙特核協議 允許開展鈾濃縮

據多家媒體報導，美國最快將於周三宣布與沙特阿拉伯達成協議，允許沙特在民用核計劃框架下開展鈾濃縮活動。

美聯社援引兩名知情人士報導稱，川普已批准相關協議，其中包括由美國企業參與沙特民用核項目建設。

路透社則援引兩名匿名消息人士稱，川普政府計劃在未來幾天將該協議提交國會審議。

川普政府表示，這項為期30年的協議將為美國核工業帶來數十億美元收益。根據美沙聯合研究，協議還可能允許沙特建設鈾濃縮設施。

但美國兩黨部分議員以及以色列官員均對沙特發展民用核項目表示擔憂，擔心該項目最終可能演變為核武器研發計劃。

消息人士：巴基斯坦欲為斡旋伊朗向美尋求100億美元

路透社援引知情人士消息報導稱，巴基斯坦已向美國提出請求，希望獲得一項規模100億美元的外匯穩定融資機制。

巴基斯坦此前在伊朗戰爭相關談判中發揮了斡旋作用，外交影響力隨之提升，也引發外界對其借此向美國及其他伙伴尋求經濟利益的預期。

根據巴方向美財長貝森特提出的請求，巴基斯坦政府尋求建立一項美巴雙邊外匯穩定支持機制，金額為100億美元，期限最長五年。

若雙方達成協議，該機制將有助於增加巴基斯坦外匯儲備、緩解盧比匯率壓力，並降低該國對多邊融資的依賴。同時，巴基斯坦仍將按照國際貨幣基金組織援助計劃要求，繼續實施更嚴格的財政和貨幣政策。

若美國同意提供外匯穩定融資機制，不僅將為巴基斯坦提供重要的流動性支持，也將釋放具有政治意義的信號。

巴基斯坦近年來一直試圖借助與川普政府的關系解決部分問題，目前雙方經濟合作已涉及加密貨幣、房地產及礦業等多個領域。

美財政部拒絕就這一報導發表評論。

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