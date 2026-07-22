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離「TACO」不遠了？川普何時會喊停伊朗戰事…分析師這樣說

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

隨著布蘭特油價飆破每桶93美元，外界開始猜測美國總統川普何時會「TACO」（川普總是臨陣退縮），再次喊停伊朗戰事。有分析師打造數學公式，預測TACO日子不遠了。

Signum全球顧問公司中，以分析師Andrew Bishop為首的團隊，打造出數學公式，公式變數包括布蘭特油價、美國十年期公債殖利率、荷莫茲海峽的通行船隻數量、標普500指數走勢。分析師權衡這些變數，並評估川普對這些變數的敏感度，

該團隊以伊朗戰事爆發後一周的3月7日為起點，川普在3月22日轉向支持談判，4月7日接受停火，5月18日決定聚焦和談備忘錄。結果發現要讓川普行動，需要出現2.3-3.4個標準差，平均為2.9個標準差。

以當今情況來看，這些分析師認為，TACO時刻還沒到，但日子近了。他們說：「線性推論顯示，TACO最快可能在7月22日，而且『應該』不會晚於7月30日（除非情況大幅改善，但似乎不大可能），歷史顯示以7月26日可能性最大」。

但究竟是否如此，仍需時間驗證。

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