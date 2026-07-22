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內唐亞胡是「自走砲」！美伊似盼以軍不參戰 為何以色列也按兵不動？

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列國防軍2024年4月14日發布的照片顯示，一架F-15「鷹」式戰鬥機據稱在完成攔截伊朗無人機和飛彈的任務後，停放於一座空軍基地。路透／以色列國防軍
以色列國防軍2024年4月14日發布的照片顯示，一架F-15「鷹」式戰鬥機據稱在完成攔截伊朗無人機和飛彈的任務後，停放於一座空軍基地。路透／以色列國防軍

美國以色列2月聯手對伊朗開戰時密切合作，在一場幾乎前所未見的空中戰役中，結合彼此的火力、情報和後勤優勢。然而，隨著美伊衝突再次升溫，以色列選擇置身事外。華爾街日報21日指出，這一立場符合華府、美國的阿拉伯盟友，以及現階段以色列自身的利益。

美國和區域官員擔心，在各方試圖迫使伊朗作出外交讓步並避免全面戰爭之際，以色列介入將增添干擾局勢的變數。知情人士透露，華府已要求以色列暫時不要參戰。阿拉伯官員也表示，波斯灣阿拉伯國家正遊說美國，確保以色列不會恢復襲擊伊朗。

這些官員擔心，台拉維夫介入將引發德黑蘭猛烈反擊，這些國家的能源基礎設施也可能成為攻擊目標。一旦有必要對伊朗發動攻擊，以色列介入也會讓波灣國家在政治上更難親自參戰。區域調停者也加入這項行動，主張以色列介入將使主導伊朗決策的準軍事組織伊斯蘭革命衛隊更難重返和平談判。

一名美國官員被問及此事時表示，美國仍與以色列及波灣盟友保持密切協調。倫敦國王學院安全研究學院高級講師克里格（Andreas Krieg）表示：「目前局勢升級程度相當有限，各方都知道仍有重返談判桌的途徑。如果以色列介入，事情可能真的會變得一團糟。」

德黑蘭似乎也急於避免台拉維夫參戰，迄今未攻擊以色列，而是將攻擊目標集中在美國盟友科威特、巴林和約旦。不過，區域衝突仍可能升級並將以色列捲入。阿拉伯官員仍擔心，以色列重返戰場只是時間問題。川普也可能需要以色列協助，發動更大規模的攻擊或行動，以打破僵局。

川普在整場戰爭期間，多次將威脅推至極限後轉回談判，也曾公開及私下抱怨以色列總理內唐亞胡傾向升高局勢，使結束加薩、黎巴嫩和伊朗戰事的努力更加複雜。據一名聽到川普談話的人士表示，川普曾告訴顧問，沒有人控制得了內唐亞胡，並稱內唐亞胡想要「轟炸所有人」。

華府智庫新線戰略與政策研究所（New Lines Institute for Strategy and Policy）特約資深研究員楚爾科夫（Elizabeth Tsurkov）表示：「川普政府認為，以色列是一門『自走砲』。目前的原則是不升高局勢，但一旦讓這樣一個我行我素的角色介入，就會失去對局勢的控制。」

內唐亞胡已與部長和安全首長就伊朗問題舉行會談。官員和分析人士表示，以色列目前傾向退居一旁，讓伊朗領導階層承受的經濟壓力持續累積，但若遭到攻擊就會介入。曾出席伊朗安全磋商的以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）21日表示，以方在這場行動中的最高目標，是動搖並削弱伊朗政權的生存基礎，而且不一定與美國共同推動，最佳方式則是從經濟上擊垮伊朗。

他說：「目前的情勢對我們有利，我們無意硬把自己擠進去，但已為任何情況做好準備。」

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