快訊

毒油食安風暴…陳時中遭爆料仍應酬跑「酒攤」？李明賢轟螺絲掉滿地

蟑螂人民黨抗爭擴大！印度爆發萬人遊行衝突

台積電前副理陳志堅疑遭中共滲透 竊21件機密求刑7年容貌曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／伊朗戰火揭波灣國家致命弱點 海水淡化廠接連遇襲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗戰火凸顯波灣國家高度依賴海水淡化的致命弱點。圖為沙烏地阿拉伯拉斯海爾發電與海水淡化廠。路透
伊朗戰火凸顯波灣國家高度依賴海水淡化的致命弱點。圖為沙烏地阿拉伯拉斯海爾發電與海水淡化廠。路透

伊朗戰事曝露波斯灣產油國家的一項致命弱點：當地雖然能源豐富，淡水資源卻極度匱乏，數千萬人口的日常用水高度仰賴海水淡化。然而，過去數月已有多座設施接連遇襲。如果衝突持續升高，海水淡化廠或輸水管線遭到重創，恐使動盪局勢進一步惡化，引發更嚴重的人道與經濟危機。以下是四大重點整理：

1、波灣地區極度依賴淡化水

波灣是全球最缺水的地區之一，各國仰賴海水淡化供應民生及產業用水，才能在沙漠中發展商業與觀光。阿布達比、杜哈等快速擴張的城市，依賴程度尤其高。

全球約一半海水淡化產能集中在波灣六國，當地約6,000萬人口中，許多人仰賴淡化水。淡化水占科威特淡水用量的90%、阿曼86%、沙烏地阿拉伯70%，阿聯也達42%。

2、淡化設施脆弱易受創

開戰初期已有數座淡化廠受損。7月停火破裂後，科威特多座電力與海水淡化設施接連遇襲，部分發電機組受損。巴林也通報淡化廠遭伊朗無人機擊中；伊朗則指控美國攻擊格什姆島淡化廠，導致30個村莊停水。

淡化海水需要大量電力，因此設施常與發電廠相鄰。即使攻擊只鎖定發電設備，也可能同時癱瘓供電與海水淡化系統，引發水電雙重危機。

3、淡化廠重建曠日廢時

海水淡化廠使用複雜且昂貴的技術，遭摧毀後可能需要數年重建，嚴重受損也需數周至數月修復。輸水管線同樣可能遇襲，但通常較快修復。

波灣國家雖建立戰略儲水，多半只能維持數天。阿聯目標是在極端緊急情況下儲備45天以上用水。短期可採取限水、配給及發放瓶裝水等措施；若水源耗盡，當局可能必須疏散居民。

4、國際法有明令但戰火下難保

《日內瓦公約》附加議定書明文禁止攻擊飲用水設施，因為這類設施攸關平民生存。然而，伊朗、巴林與科威特的淡化設施仍先後遭到攻擊或波及，顯示國際規範在現實衝突中難以徹底約束交戰行為，民生基礎設施依舊暴露於戰火威脅之下。

伊朗 波斯灣 美國

延伸閱讀

伊朗續攻美設施 葉門叛軍封鎖沙國港口恐使衝突擴大

伊朗報復攻擊約旦基地 美軍2死1失聯 美立即回擊再炸伊境

美伊衝突擴大 路透：可能危及波灣航運和水資源供應

戰火復燃…伊朗空襲約旦基地釀2死 美軍連8晚回擊

相關新聞

整理包／伊朗戰火揭波灣國家致命弱點 海水淡化廠接連遇襲

伊朗戰事曝露波斯灣產油國家的一項致命弱點：當地雖然能源豐富，淡水資源卻極度匱乏，數千萬人口的日常用水高度仰賴海水淡化。然而，過去數月已有多座設施接連遇襲。如果衝突持續升高，海水淡化廠或輸水管線遭到重創，恐使動盪局勢進一步惡化，引發更嚴重的人道與經濟危機。以下是四大重點整理：

「鉗形攻勢」來襲！伊朗代理人紅海襲船預告曝 4艘沙烏地油輪急掉頭

金融時報報導，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」20日宣布在紅海對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，揚言攻擊任何曾停泊沙烏地港口的船舶。至少4艘沙烏地原油油輪在21日掉頭改變航道，不僅凸顯紅海爆發衝突的風險升高，在荷莫茲海峽實質封鎖之際，對全球能源市場形成「鉗形攻勢」。

錢不夠！美國對伊朗開戰成本飆破台幣1兆元 防長再爭緊急追加預算

美國國防部長赫塞斯21日在參議院撥款委員會聽證會上表示，美國對伊朗戰爭的最新成本估計達375億美元（約新台幣1.19兆元），比五角大廈先前公布的數字高出約90億美元。

「根本還沒打完」！川普揚言轟鎬山 德黑蘭嗆美國及盟友利益全成目標

美國總統川普21日表示，美軍將轟炸伊朗地下深處的「鎬山」（Pickaxe Mountain）設施。伊朗軍方則揚言，如果華府攻擊伊朗核設施，美國及其盟友在區域內的所有利益都將成為攻擊目標。

美伊衝突持續擴大 川普稱美方行動「遠未結束」

美伊衝突持續擴大之際，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美方對伊朗的軍事行動「根本還沒結束」，並警告說美...

美中情局報告：川普陷兩難 繼續炸也難逼伊朗讓步

華盛頓郵報廿日報導，美國現任及前任官員透露，一份最新情報評估指出，即使面對美國目前新一輪軍事打擊，伊朗政府也不太可能受到重大衝擊或因此軟化談判立場。此外，美國情報機構分析人員也認為，美伊目前陷入和平與戰爭之間看不到盡頭的僵局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。