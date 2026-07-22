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「鉗形攻勢」來襲！伊朗代理人紅海襲船預告曝 4艘沙烏地油輪急掉頭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗扶植的葉門叛軍青年運動控制區緊鄰紅海南端、連接紅海與亞丁灣的曼德海峽。圖為曼德海峽12日的衛星影像。路透
伊朗扶植的葉門叛軍青年運動控制區緊鄰紅海南端、連接紅海與亞丁灣的曼德海峽。圖為曼德海峽12日的衛星影像。路透

金融時報報導，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」20日宣布在紅海沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，揚言攻擊任何曾停泊沙烏地港口的船舶。至少4艘沙烏地原油油輪在21日掉頭改變航道，不僅凸顯紅海爆發衝突的風險升高，在荷莫茲海峽實質封鎖之際，對全球能源市場形成「鉗形攻勢」。

青年運動控制區緊鄰紅海南端、連接紅海與亞丁灣的曼德海峽。美國總統川普21日表示，青年運動尚未關閉曼德海峽，並放話若對方採取行動，美國將出手應對。他說：「目前為止還沒發生。一旦發生，我們會處理。」

兩名知情人士告訴金融時報，青年運動透過無線電向區域內船隻發出警告，告知曾停靠沙烏地港口的船舶，不得通過位於紅海與亞丁灣之間的曼德海峽。

同時，青年運動通知駐沙烏地港口的船運公司，停靠沙烏地港口的船舶可能在青年運動「武裝部隊作戰範圍內的任何地點遭到攻擊」。

金融時報指，這4艘油輪中，有3艘已在延布完成裝載；第4艘懸掛香港旗幟的油輪「New Prime」原訂7月26日在延布裝載，但尚未抵達曼德海峽前，似乎便開始掉頭。

路透另報導，有2艘原定前往中國大陸和印度的沙烏地油輪，21日在紅海「大迴轉」，捨棄通往亞洲較近的曼德海峽航線，改往蘇伊士運河航向印度洋。尚不清楚這2艘油輪是否包含在金融時報所指的4艘船隻之中。

路透並指，青年運動在致航運業者的信函中威脅，將攻擊任何裝卸沙烏地石油的船隻。

海事數據公司Windward分析師博克曼（Michelle Wiese Bockmann）表示，伊朗與青年運動對航運構成的威脅，如同對全球能源流動形成「鉗形攻勢」。她補充，成品油市場尤其面臨供應中斷的風險。

由於伊朗幾乎封鎖荷莫茲海峽，使沙烏地在波斯灣的拉斯塔努拉港（Ras Tanura）幾乎無法運作，紅海沿岸的延布港已成為主要的石油裝載碼頭。能源數據公司Kpler的資料顯示，沙烏地自4月以來，每天從延布出口近490萬桶原油。

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