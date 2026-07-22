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錢不夠！美國對伊朗開戰成本飆破台幣1兆元 防長再爭緊急追加預算

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯21日出席參議院撥款委員會聽證會，就國防部預算作證。歐新社
美國國防部長赫塞斯21日出席參議院撥款委員會聽證會，就國防部預算作證。歐新社

美國國防部長赫塞斯21日在參議院撥款委員會聽證會上表示，美國對伊朗戰爭的最新成本估計達375億美元（約新台幣1.19兆元），比五角大廈先前公布的數字高出約90億美元。

華爾街日報報導，五角大廈主計長提名人赫斯特（Jules Hurst）上周仍維持5月提出的290億美元估算，但不包括美軍設施及其他資產的損失。赫塞斯表示，375億美元涵蓋從2月28日開戰至今的部分成本，以及預估至9月初的其他支出，包括作戰與維護費用、軍人薪資等。

赫塞斯提出的最新數字，與外部專家的估算相去不遠。智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）6月發布報告指出，戰爭總成本約為400億美元，其中包括依受損建築物估算的22億至51億美元美軍基地損失。

委員會成員也詢問赫塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將，五角大廈將如何重新開放因伊朗攻擊商船而實際封閉的荷莫茲海峽。民主黨議員一再強調，荷莫茲海峽在開戰前原本處於開放狀態；就連共和黨議員，有時似乎也對赫塞斯及凱恩的答覆感到不滿。

共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）詢問，如果美國結束在荷莫茲海峽的封鎖，將產生什麼後果。凱恩表示，這將是一項政治決定，並稱：「伊朗今後仍將是一項挑戰。」甘迺迪稍後忍不住說：「各位！我們需要明確的答案。」

赫塞斯也藉這場聽證會，爭取約670億美元的追加緊急國防經費，其中包括戰爭成本。這筆經費是在國防部約1.5兆美元年度預算之外的額外撥款。政府向國會提出的完整緊急追加預算為876億美元，其中包括災害援助及農業相關項目。

赫塞斯表示，如果五角大廈的經費需求未獲滿足，部分現有及未來的訓練將不得不縮減。被問及追加預算若未獲通過將造成什麼影響時，凱恩表示，軍事人員、作戰與維護支出，以及國防部對未來戰力的投資都將受到影響。他說：「我們會設法支付陸海軍官兵薪資，但這將造成壓力。」

凱恩也未排除美國向伊朗派遣地面部隊的可能性。被問到戰事是否可能升高至部署地面部隊時，他表示：「我們一向會研擬大量方案，並評估相關風險。」

美國中央司令部20日發布的影片截圖顯示，一架美國軍機在美方對伊朗空襲期間於不明地點飛行。路透
美國中央司令部20日發布的影片截圖顯示，一架美國軍機在美方對伊朗空襲期間於不明地點飛行。路透

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