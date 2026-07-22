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「根本還沒打完」！川普揚言轟鎬山 德黑蘭嗆美國及盟友利益全成目標

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普21日在白宮橢圓形辦公室會見黎巴嫩總統奧恩時，回答記者提問。歐新社
美國總統川普21日在白宮橢圓形辦公室會見黎巴嫩總統奧恩時，回答記者提問。歐新社

美國總統川普21日表示，美軍將轟炸伊朗地下深處的「鎬山」（Pickaxe Mountain）設施。伊朗軍方則揚言，如果華府攻擊伊朗核設施，美國及其盟友在區域內的所有利益都將成為攻擊目標。

Axios與福斯新聞報導，川普當天在白宮會晤黎巴嫩總統時，一開始就表明有意轟炸鎬山。他說：「我們很可能很快就會攻擊那個地區。他們對此無能為力。通常我不會這麼說。如果我認為他們能採取任何行動，我絕對不會這麼說。但我們很快就會攻擊那個地區，而且攻勢會非常猛烈。」

根據報導，美國和以色列懷疑鎬山可能被用於核活動。川普說，美國認為伊朗「可能」在該處存放離心機，但美方沒有確切紀錄；即使伊朗確實這麼做，「除非他們擁有核材料，否則這不代表什麼」，並表示伊朗沒有核材料。

華爾街日報20日報導，以色列向美國提供的情報顯示，伊朗已將數千台離心機移至鎬山。川普的言論顯示，他目前無意停火，正準備升高對伊朗的空襲行動。不過，目前尚不清楚美軍是否擁有能穿透這座地下設施上方岩層的炸彈，但美軍發動攻擊仍可能破壞設施，並封堵入口隧道。

川普同時暗示，他傾向與以色列聯手發動大規模軍事行動，試圖迫使德黑蘭投降，也對重啟與伊朗談判毫無興趣。他說：「他們非常想會面，但在他們準備好進行有意義的會談前，我們沒有興趣。」川普並強調，美國在這場戰爭中「根本還沒打完」。他表示，伊朗「還什麼都沒見識到。我們一直都很客氣」。

路透則引述伊朗國營媒體報導，負責協調伊朗武裝部隊的聯合作戰指揮機構「哈塔姆安比亞中央司令部」表示，美國若攻擊德黑蘭的核設施或其他敏感地點，將導致區域戰爭擴大，美國及其盟友在區域內的所有利益都將成為攻擊目標；該司令部並警告，美國若發動攻擊，美國利益及其支持者將面臨「強力攻擊」。

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