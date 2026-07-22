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五角大廈：美國對伊朗戰爭已耗資逾1.2兆元

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美方對伊朗戰爭的成本截至目前攀升至375億美元（約新台幣1兆2131億元），較前一次公布的估算成本大增近80億美元。

路透社報導，赫格塞斯在美國聯邦參議院撥款委員會舉辦的聽證會中告訴國會議員，這個金額也已納入截至9月30日為止的預估成本。

戰爭部5月中旬在國會山莊（Capitol Hill）一場預算聽證會中表示，對伊朗戰爭的成本已攀升至將近290億美元。

這是美軍7月稍早恢復對伊朗採取軍事行動以來，赫格塞斯首次在撥款委員會聽證會接受國會議員質詢；一同出席的還有美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）

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