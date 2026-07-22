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川普矢言大力協助黎巴嫩 尋求與以色列實現和平

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普今天矢言將給予黎巴嫩「極大」協助。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）正尋求華府支持，以推動脆弱的解除真主黨武裝計畫，並為與以色列實現和平開闢道路。

法新社報導，川普在白宮會見奧恩時表示，黎巴嫩一直是「一個遭到嚴重不公對待的國家」，數十年來遭受「沉重打擊」。

川普向媒體表示：「從很多方面來看，這可能是一個危險地方。但他們熱愛自己的國家…我們打算提供協助。我們將給予極大的協助。」

奧恩是自2009年來首位受邀訪問華府的黎巴嫩總統，他請求川普提供政治支持並持續支援黎巴嫩軍隊。根據在美國支持下與以色列達成的架構協議，黎軍已開始部署於南部地區。

奧恩說：「我們需要支持黎巴嫩武裝部隊（Lebanese Armed Forces, LAF）。如果沒有LAF，一切都會崩潰。」

曾任陸軍總司令的奧恩表示，黎巴嫩軍方是「安全與穩定的骨幹」，也是黎巴嫩最受人信賴的機構。

黎巴嫩總統府表示，在與川普會面後，奧恩「對川普總統的友誼，以及美國對黎巴嫩、其主權、合法機構與黎巴嫩武裝部隊提供的支持，表達了深切感謝」。

與此同時，黎軍根據與以色列達成的協議進入南部區域。這項協議目的在證明貝魯特當局能夠延伸國家權力，並解除獲伊朗支持的真主黨（Hezbollah）武裝。

然而，這項協議也出現脆弱跡象，黎巴嫩軍方表示，他們派兵進入以色列應撤出的「試點區」（pilotzone）時，以軍朝黎軍部署位置附近開火。

被問到華府是否會對以色列施加額外壓力以促撤軍時，川普說：「我們會關注這件事。」

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