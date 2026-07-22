美伊衝突持續擴大 川普稱美方行動「遠未結束」

美伊衝突持續擴大之際，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美方對伊朗的軍事行動「根本還沒結束」，並警告說美軍下一個攻擊目標可能鎖定伊朗境內的鎬山地下核設施。

法新社報導，鎬山（Pickaxe Mountain）是伊朗納坦茲（Natanz）附近一處深入地下的核設施，西方情報單位揣測德黑蘭正在此處建造一座未申報的濃縮鈾設施。

川普說：「我們很快會針對那個區域展開非常猛烈的打擊」，他補充說自己一般不會事先公布攻擊目標，但「他們（伊朗）對此無能為力」。

川普在白宮會晤黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）時告訴現場記者，伊朗需要超過20年時間才能從當前受到的損害中恢復如初。

「若我們現在撤離，它（伊朗）需要耗費20年、甚至25年的時間重建。這麼說吧，我們根本還沒結束…我們目前不會撤離。」

據報導，華府與德黑蘭再度交火2週後，伊朗今天在中東地區擴大攻勢，包括約旦、科威特和巴林等國都受到攻擊。