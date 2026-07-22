葉門叛軍封沙烏地紅海航運 路透：全球原油供應恐減7%

紐約時報報導，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」廿日宣布在紅海對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。青年運動控制區鄰近紅海南端曼德海峽，恐切斷沙國經紅海出口石油的要道，並在美伊戰爭中開闢新戰線，進一步衝擊全球能源供應。

青年運動未說明封鎖範圍及具體方式。路透報導，曼德海峽是進出紅海的重要門戶，若遭全面封鎖，沙國大部分石油將無法出口，全球石油供應恐減少百分之七。

紐時引述海事數據公司Kpler指出，沙國近月每天經曼德海峽出口逾三百六十萬桶石油及相關燃料，多數運往亞洲。目前全球石油運輸量已因中東戰爭減少約百分之十。

曼德海峽連接紅海與亞丁灣，是沙國從紅海港口向亞洲出口石油的主要航線；荷莫茲海峽實質封鎖後，曼德海峽地位更加關鍵。

青年運動發言人薩里廿日指控，沙國多年來封鎖葉門港口與機場，並施加陸、海、空限制。青年運動武裝部隊聲明，為回應沙國「不公且壓迫的封鎖」，將依循「以眼還眼」原則，即刻對沙國實施海上禁運，沙國若反制，將面臨「全面且嚴厲的升級」。

沙國外交部聲明譴責封鎖令，表示將依照國際法採取一切必要措施，以保護沙國船隻。沙國領導的葉門聯軍也聲明，屆時將以武力回應，已開始採取措施保護航經曼德海峽的沙國船隻。

青年運動在二○二三年底加薩戰爭期間曾以劫船、無人機及飛彈攻擊威脅紅海航運，迫使船隻改繞非洲好望角，推高全球運輸成本。

分析人士指出，這波封鎖令表面上是沙國與青年運動停火破局，實際上與更廣泛的區域戰爭密切相關。沙國與青年運動維持四年的停火上周破裂。青年運動指控沙國轟炸葉門主要國際機場，企圖阻止一架伊朗客機降落沙那，隨後向沙國南部一座機場發射彈道飛彈。