美中情局報告：川普陷兩難 繼續炸也難逼伊朗讓步

華盛頓郵報廿日報導，美國現任及前任官員透露，一份最新情報評估指出，即使面對美國目前新一輪軍事打擊，伊朗政府也不太可能受到重大衝擊或因此軟化談判立場。此外，美國情報機構分析人員也認為，美伊目前陷入和平與戰爭之間看不到盡頭的僵局。

這份最新情報報告主要由美國中央情報局撰寫。中情局分析人員強調，儘管伊朗在美國和以色列的攻擊中損失多名最高層領導人及大量軍事裝備，伊朗政權仍具備維持統治的能力。中情局五月一份分析認為，即使遭到美國海上封鎖，伊朗仍能支撐至少三至四個月，之後才會面臨更嚴重的經濟困境。

中情局拒絕對這份新報告發表評論。現任及前任情報官員表示，這類關於伊朗的情報評估並非對未來作出明確預測，而是根據所有可取得的機密情報，包括人力情報與技術偵蒐，以及公開來源資料，呈現當前及未來可能趨勢的概況。

川普政府已聽取這些評估結果的簡報，內容似乎凸顯美國總統川普在這場戰爭中面臨的兩難處境。美伊兩國你來我往的敵對行動日益致命，也使雙方徘徊於和平與戰爭之間的僵局更加令人不安。川普目前不斷擴大攻擊，似乎已使戰局陷入僵持；然而，這場戰爭在美國國內極不受歡迎，美方若持續升高衝突，例如投入地面部隊，將使川普承受政治風險，也無法保證能在軍事上取得成功。

在更大規模戰爭可能再度爆發之際，伊朗與美國都釋出願意重新談判的訊號，但據報尚未取得進展。美國前近東事務副國家情報官、現任大西洋理事會資深主任帕尼科夫表示，川普政府現在似乎認為，只要持續加強攻擊伊朗，伊朗最終就會軟化，但這種判斷幾乎肯定錯誤。伊朗政府一再表明，政權存續是首要目標；即使人民和經濟受到傷害，也願意承受打擊。

帕尼科夫坦言，美國沒有太多好選項，很難想出理想解方。