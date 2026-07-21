伊朗續攻美設施 葉門叛軍封鎖沙國港口恐使衝突擴大

伊朗今天對美國在波斯灣的雷達及防空設施發動攻擊，並警告之後會有「更果斷、更強勢」的行動。與此同時，葉門叛軍封鎖沙烏地阿拉伯港口，中東衝突恐進一步擴大。

以下是法新社整理的最新情勢：

● 科威特譴責伊朗發動攻擊

科威特表示，伊朗昨天擊中多座電力與海水淡化廠並引發火災，這已是連續4天來第4次發生類似攻擊。

科威特電力、水利及再生能源部於社群平台X發布聲明指出：「伊朗持續惡劣侵略科威特，多座電廠與海水淡化廠連續第4天遭遇攻擊，導致數座設施起火。」

● 巴林稱攔截伊朗發動的攻擊

波斯灣國家巴林的軍方表示，巴林攔截伊朗對巴林的最新一波攻擊並響起警報。

內政部於X平台發文稱：「警報已響，請公民及居民保持冷靜，前往最近的安全地點。」

● 約旦攔截無人機

約旦軍方宣布，攔截了5架伊朗無人機。伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）證實，這次攻擊目標是「魯克班（Rukban）地區美國恐怖分子駐紮的建築群」。

● 美國發布全球旅遊警示

美國國務院昨天發布全球警示，呼籲全球各地的美國公民「提高警覺」。

國務院的警示指出：「由於中東緊張情勢升高，全球安全環境依然複雜，並存在情勢意外升級的風險。」

警示並表示，目前不在中東地區的美國人，「應重新考慮前往或途經中東地區」。國務院同時警告，美國外交設施，以及全球各地與美國或美國人相關的地點，遭到攻擊的可能性已隨之升高。

● 伊朗在荷莫茲海峽攔下油輪

官方的伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗革命衛隊今天表示，他們攔下兩艘「不配合」且試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪，並稱爆炸在油輪上引發大火。

● 美國空襲

美軍昨天表示，已完成新一輪對伊朗的空襲，目標針對多處設施，以遏制伊朗攻擊荷莫茲海峽船隻的能力。

美軍中央司令部（CENTCOM）在X平台發文寫道：「美軍打擊伊朗軍事指揮中心、海上能力、飛彈及無人機發射場所，以及防空系統，旨在削弱伊朗持續攻擊荷莫茲海峽商船的能力。」

● 油輪遇襲

英國海事機構稱接獲多起回報，指一艘油輪在荷莫茲海峽遭不明拋射物擊中，事發地點位於阿曼利馬（Limah）東北方約8海里（15公里）。

● 葉門叛軍宣布封鎖沙烏地

獲伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）宣布對沙烏地阿拉伯進行海上封鎖。雙方上週剛發生多年來的首次交火。

若青年運動的海上封鎖得以執行，將使往來沙烏地紅海（Red Sea）港口的路線被切斷，可能加劇沙國經濟壓力。這些紅海港口已成為沙國將原本經由荷莫茲海峽出口的石油改道外運的重要據點。

● 聯合國警告區域衝突恐擴大

聯合國（UN）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）警告，青年運動對沙烏地的威脅「引發更大範圍區域局勢升級的風險」。

沙烏地譴責青年運動的封鎖公告。外交部在聲明中表示，沙烏地「將持續支持友好的葉門人民及其合法政府」。