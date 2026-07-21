川普打伊朗恐無解！英媒：美重拾推翻政權A計畫 反給中國武統可乘之機

金融時報首席外交事務評論員拉赫曼（Gideon Rachman）20日發表專文指出，美國總統川普的外交政策遺產很可能將由伊朗問題定義，但目前情況並不樂觀。戰爭已經重啟，美國卻沒有可行的取勝方案，也無法透過談判達成目標，因此推翻伊朗政權再次成為選項。

文章指出，美國國安體系已開始下修「成功」標準。川普第一任期的國防部長艾斯培（Mark Esper）上周在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）表示，只要達成兩項主要目標，美國即可視為成功：一是重新開放荷莫茲海峽，且船隻無須繳納通行費；二是對伊朗核計畫施加與歐巴馬政府時期相當的限制。

換句話說，美國的目標不過是恢復戰前現狀，但就連這些有限目標也可能無法實現。伊朗決心向通過荷莫茲海峽的船隻收取通行費，美國雖多次表明絕不接受這種局面，但加強轟炸極不可能迫使海峽重新開放，白宮目前也無意投入地面部隊。與此同時，伊朗為回應近日升高的戰事，數月來首次攻擊沙烏地阿拉伯，再次凸顯波斯灣國家的海水淡化廠、石油鑽井平台等關鍵基礎設施極易遇襲。

川普政府清楚知道，伊朗飛彈和無人機構成的威脅將在未來幾年變得更加嚴重。德黑蘭已證明有能力打擊多種目標，包括杜拜機場、卡達的液化天然氣設施，以及美國在當地的軍事基地。不過，美國戰略人士擔心，隨著無人機與飛彈技術迅速發展，加上俄羅斯和中國大陸大力協助，伊朗很可能在幾年後擁有精準度更高、射程更遠的武器。屆時，以色列的迪莫納核反應爐，以及對美國在印太地區投射力量至關重要的迪亞哥加西亞基地，都可能遭到攻擊。

推翻伊朗政權原本就是川普與以色列總理內唐亞胡開戰時的目標，但兩人寄望軍事行動引發民眾起義的期待很快落空。美國隨後試圖透過外交終結衝突，並將政權更迭的構想擱置數月。如今外交似乎已經失敗，華府也愈來愈認為美國可能永遠無法透過談判約束伊朗，川普政府內部又有人開始考慮重回A計畫，也就是推翻伊朗政權。

這項策略最明顯的一環，就是加強對德黑蘭的經濟壓力。美國已恢復封鎖伊朗石油出口，美方相信數月內便可切斷德黑蘭大部分石油收入，引發嚴重經濟危機。美以也在尋找可能願意合作的伊朗政權內部人士，以色列甚至曾試圖拉攏長期對以色列發出駭人威脅的伊朗前總統阿馬丁加德（Mahmoud Ahmadi-Nejad），但沒有成功。

試圖煽動伊朗內部叛亂的構想，也逐漸重回考量。衝突初期，以色列曾主張設法武裝庫德族人，但遭華府否決。然而，由於缺乏更好的替代方案，這項構想現在可能重新浮上檯面。

華府不願接受德黑蘭可能在戰後變得更強大，這不難理解。但試圖扭轉這種局面也有風險。美國與伊朗每一輪相互報復，都會造成新的傷亡，並可能讓美國更深地陷入另一個中東泥淖。與此同時，對伊朗的戰爭已迅速消耗美國的武器庫存。許多報導指出，美國在衝突最初幾周便用掉30%的戰斧巡弋飛彈庫存，以及50%的愛國者攔截彈。

拉赫曼指出，美國在伊朗戰爭中消耗的許多彈藥，原本是為潛在台海衝突預留，而美國可能需要數年才能補足庫存。因此，這可能給中國採取軍事行動的可乘之機。對伊朗的戰爭目前是美國政府面臨的最大國際危機，卻也可能正在為未來幾年爆發更大的危機創造條件。