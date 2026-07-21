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東協關切美伊衝突升高 籲維護荷莫茲海峽通行自由

中央社／ 馬尼拉21日專電

東南亞國家協會（ASEAN）外交部長對美國與伊朗再度爆發衝突表達嚴重關切，呼籲各方克制及立即停火，並強調應依據國際法維護荷莫茲海峽等國際航道的航行與飛越自由。

第59屆東協外長會議今天在馬尼拉召開，外長們就中東局勢發表聯合聲明，呼籲相關各方立即停止敵對行動，勿採取可導致局勢進一步惡化的行動，並強調維護區域和平、捍衛國際法及透過真誠對話及外交方式處理衝突的重要性。

針對海上安全，東協對任何阻礙船舶通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的歧視性或單邊措施表達深切關切，重申應依據包括「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）在內的國際法，保障荷莫茲海峽及其他國際航道的航行與飛越自由，並確保海員與船舶安全。

聯合聲明指出，中東持續緊張局勢已對區域貿易、能源與糧食安全帶來廣泛影響，衝擊能源市場、供應鏈、農業生產及肥料供應鏈穩定性，東協將加強跨領域協調，以提升面對全球不確定性的韌性，維持成長。

此外，東協重申各國應依國際法和平解決爭端，尊重各國主權與領土完整，在武裝衝突中保護平民及民用基礎設施，並保障聯合國維和人員及人道救援人員安全。

聲明強調，東協也將依據既有領事合作機制，在危機期間持續為東協公民提供緊急領事協助，並將透過東協主導的機制及對話夥伴等平台，加強協調因應中東局勢，以降低危機對東南亞地區的衝擊。

美國與伊朗6月達成的停火協議破裂後，美軍7月中旬恢復對伊朗的空襲，伊朗則持續以飛彈及無人機攻擊美軍在中東基地，雙方戰鬥人員及平民傷亡持續增加。

此外，雙方持續交火也波及荷莫茲海峽的航運安全，商船遇襲導致多名海員受傷或死亡，市場憂心全球能源供應及通膨壓力進一步升高。

荷莫茲海峽 伊朗

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