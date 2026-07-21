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伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光！傳藏在神秘「鎬山」 6月底衛星影像曝光

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伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光！傳藏在神秘「鎬山」6月底衛星影像曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
鎬山在位於伊朗納坦茲附近，6月30日衛星影像可見鎬山多個隧道入口。路透
鎬山在位於伊朗納坦茲附近，6月30日衛星影像可見鎬山多個隧道入口。路透

華爾街日報20日引述美國以色列官員透露，以色列情報部門評估，伊朗可能已在去年秋天把上千台濃縮鈾離心機轉移至戒備森嚴的「鎬山」。這座神祕地下設施深藏山體，據稱比福爾多核設施更深，即使動用專門摧毀地下掩體的炸彈，也未必能將其徹底摧毀。報導中指出，以色列已將此情報分享給美國。

美國總統川普13日受訪時點名伊朗鎬山（Pickaxe Mountain），稱「值得狠狠炸一波」，是他首度明確將該處列為目標。

鎬山在去年以伊戰爭期間並非優先轟炸目標，自2月28日美伊再度交戰以來也尚未遇襲。不過，美以官員與專家長期擔心，伊朗可能利用當地隧道儲存或製造核設備，甚至設置小型濃縮設施，生產可裂變物質。一名熟悉目標選定工作的以色列軍方官員表示，近期空襲未充分打擊伊朗的核武相關活動，「仍有更多工作要做」，包括攻擊鎬山。

鎬山在伊朗稱為科朗山（Mount Kolang），位於納坦茲（Natanz），在一座主要核設施附近，受到美國與以色列長年監控。鎬山地下設施原本用來取代一座在2020年爆炸後嚴重受損的離心機組裝廠，該起爆炸可能涉及蓄意破壞。

這座設施由2處深埋地下的隧道區組成。專家估計，地下設施深入堅硬的花崗岩層下方約300至450英尺（約91公尺至137公尺），內部空間足以容納數座核相關設施。

以色列i24頻道報導，根據衛星影像，鎬山比去年美軍空襲的福爾多（Fordow）地下核設施還要深，由於隧道藏在山體深處，即使使用專門攻擊地下掩體的炸彈，也難以徹底摧毀。

關注核武與防止核擴散議題的智庫「科學暨國際安全研究所」表示，過去15個月，當地持續出現卡車進出、隧道加固及設置安全警戒區等活動。一處建於2007年的舊隧道網周邊也曾施工，之後遭伊朗封閉。所長歐布萊特（David Albright）認為，伊朗將離心機移入隧道的說法具合理性。

半島電視台引述報導中東新聞的美國網站「監督者」（Al-Monitor）指出，情報機構懷疑，德黑蘭可能企圖在當地興建祕密的濃縮鈾設施，作為核計畫的「戰略備案」。不過，伊朗始終聲稱，該設施僅用於組裝及製造先進離心機。

前美國國家安全會議伊朗事務主任史旺森（Nate Swanson）則警告，國際原子能總署（IAEA）至今無法進入鎬山查核，任何在地下強化設施內進行、但未申報的核活動，都足以引發憂慮。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）3月表示，伊朗曾於2021年宣布，有意在該地點「進行核活動」。

離心機可用於濃縮鈾，供民用核能或潛在核武製造。伊朗雖否認發展核武，卻已生產約1000磅、濃縮度達60%的鈾，接近武器級濃度。

不過，離心機移入鎬山不代表當地一定設有濃縮鈾設施。德黑蘭可能只是將去年6月遭美國空襲後倖存或備用的離心機轉移至地下，以免再遭摧毀；這些設備原本存放何處，目前仍不清楚。

伊朗 以色列 美國

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