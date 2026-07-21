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整理包／青年運動威脅封鎖沙國船運、紅海油路告急 六重點一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
曼德海峽是紅海通往亞丁灣的重要門戶，青年運動威脅封鎖航道，恐衝擊沙烏地原油出口並推高油價。美聯社
曼德海峽是紅海通往亞丁灣的重要門戶，青年運動威脅封鎖航道，恐衝擊沙烏地原油出口並推高油價。美聯社

伊朗戰爭爆發後，沙烏地阿拉伯利用輸油管，讓原油改經紅海出口，避開幾乎關閉的荷莫茲海峽。但葉門叛軍青年運動周一宣布，對沙國實施海上封鎖，恐讓這條替代航道也陷入危機。

一、紅海航道有多重要？

蘇伊士運河、紅海與曼德海峽，是船隻往返歐洲與亞洲的捷徑。青年運動2023年發動攻擊前，全球近10%海運貿易經過曼德海峽，去年已降至約3%。

二、沙國有多依賴紅海？

荷莫茲海峽航運受阻後，沙國將更多原油透過管線送往西岸延布港。5月每日經延布出口365萬桶原油，相當於沙國戰前原油總出口量的一半以上。

三、船不走紅海怎麼辦？

油輪從延布運油至亞洲，必須穿越狹窄的曼德海峽並駛過葉門海岸，崎嶇海岸有利青年運動發動攻擊。油輪不敢通行，可能改道非洲南端，航程增加數千英里，時間多花兩周，運費與保險成本會上升，恐進一步推高油價。

四、為何現在威脅沙國？

青年運動與沙國自2022年維持脆弱停火。沙國戰機近日轟炸沙那機場，阻止載有青年運動代表團的伊朗飛機降落（代表團剛參加完伊朗前最高領袖哈米尼的葬禮）。青年運動隨即攻擊沙國的艾卜哈機場，並警告將持續干擾沙國機場，直到沙那機場的「封鎖」解除。

五、紅海近期攻擊事件？

美國與以色列2月空襲伊朗後，青年運動多次揚言關閉曼德海峽。7月初恢復攻擊後，接連擊沉兩艘散裝貨輪，造成船員死亡、另有船員遭挾持。青年運動也攻擊延布附近的一艘船。

六、青年運動是什麼組織？

青年運動反美、反以色列，是伊朗「抵抗軸心」成員，被美國與歐盟列為恐怖組織。該組織2014年奪取葉門首都沙那，目前控制西北部及大部分紅海沿岸。除了接受伊朗訓練、技術與武器，也有其他武器來源，並保有決策自主權。

伊朗 紅海 荷莫茲海峽 葉門

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