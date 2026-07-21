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伊朗革命衛隊：荷莫茲海峽維持關閉、巴林美軍雷達與愛國者陣地遭襲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗革命衛隊稱，若美國持續採取軍事行動，荷莫茲海峽將維持關閉。圖為阿巴斯港的伊朗軍人雕像，遠處可見海峽船隻。路透
伊朗革命衛隊稱，若美國持續採取軍事行動，荷莫茲海峽將維持關閉。圖為阿巴斯港的伊朗軍人雕像，遠處可見海峽船隻。路透

伊朗革命衛隊周二發布聲明重申，荷莫茲海峽仍維持關閉。這兩艘油輪日前試圖經「不安全航道」穿越海峽時發生爆炸並起火，失去航行能力。伊朗革命衛隊揚言，只要美國持續在區域內採取軍事行動，海峽就會維持關閉。

革命衛隊另發聲明表示，已將鎖定巴林穆哈拉格（Muharraq）的美軍雷達及防空系統作為打擊目標。他們還說，里法的一處愛國者防空系統在飛彈與無人機攻擊中受創。上述戰果尚未獲美國或巴林方面證實。

油價目前小幅走低。9月布蘭特原油期貨下跌0.52美元或0.58%，報每桶88.70美元。

伊朗 荷莫茲海峽

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