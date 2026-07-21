影／伊朗飛彈襲約旦基地內幕曝光！美軍三度奔掩體 第3波擊中官兵住處

華爾街日報20日獨家報導，知情美國官員透露，伊朗17日發射彈道飛彈攻擊約旦一座空軍基地，擊中美軍官兵生活起居的組合屋，造成2名官兵死亡。

知情官員表示，約旦穆瓦法克．薩勒蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）24小時內接連遭到3波飛彈攻擊，其中一波造成2名隸屬陸軍防空與飛彈防禦部隊的士兵死亡。五角大廈已公布身分，分別是25歲的陸軍中尉費漢（Tyler James Feehan），以及19歲的陸軍二等兵伊莎貝拉．岡薩雷斯（Isabella Gonzales）。第3人的遺骸目前正在檢驗。

華爾街日報先前報導，伊朗已調整戰術以因應美軍防禦系統，發射速度極快、飛向地面時仍能機動變換軌跡的飛彈。美國官員表示，穆瓦法克．薩勒蒂空軍基地遭到第一波攻擊時，攻擊產生的碎片擊中基地健身房。來襲警報及時響起，讓官兵有時間趕往掩體避難。部分人員途中受傷，但無人死亡。

數小時後，警報第二度響起，官兵再度趕往掩體。官員表示，這一波攻擊中，一枚伊朗飛彈擊中空置的飛機棚。第三波飛彈則擊中士兵睡覺的「貨櫃式住宅單元」（containerized housing units，CHUs）。警報雖第三度響起，但並非所有人都來得及進入掩體。目前尚不清楚陣亡士兵當時是在住宅單元內，還是在前往掩體避難途中於室外遇襲。

美國中央司令部（CENTCOM）發言人拒絕評論伊朗攻擊造成的戰損，但伊朗已在社群媒體發布衛星影像，聲稱影像顯示基地受損，包括一處疑似住宅區。3枚飛彈得以突破美軍防空系統，也凸顯保護約5萬名駐中東美軍所面臨的挑戰，因為伊朗軍方目前仍擁有大量彈道飛彈和無人機。

伊朗此次致命攻擊，是近期一連串攻擊約旦境內美軍基地的行動之一，美軍傷亡已在美國國內引發對這場戰爭的辯論。不過，伊朗雖然多次嘗試以飛彈和無人機攻擊這座人員密集的基地，但美國官員並未公布任何證據，證明伊朗為造成大規模傷亡而刻意鎖定美軍住處。

除了穆瓦法克．薩勒蒂空軍基地外，伊朗上周也攻擊同樣駐有美軍的費瑟國王空軍基地（King Faisal Air Base）。華爾街日報先前報導，伊朗部隊還攻擊約旦境內另一座機場，造成數架美國陸軍黑鷹直升機受損。