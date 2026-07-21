伊朗襲美軍基地陣亡官兵身分曝光！川普撂重話 近日決定是否全面作戰

美國陸軍2名士兵在約旦一座美軍基地遭伊朗攻擊喪生後，美國總統川普20日誓言強力回應，並警告伊朗將為2名士兵之死付出慘痛代價。

福斯新聞報導，川普在真實社群（Truth Social）寫道：「伊朗每殺害一名美國士兵，都將為此付出數倍代價！這項指令已傳達給國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩，以及軍方每一位領導人。」

川普發文前，五角大廈已公布在約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地喪生的2名士兵身分，分別是25歲的陸軍中尉費漢（Tyler James Feehan），以及19歲的陸軍二等兵伊莎貝拉．岡薩雷斯（Isabella Gonzales）。兩人當時正在支援「堅定決心行動」；岡薩雷斯在攻擊發生當天、也就是17日喪生，費漢則於隔天死亡。

美國中央司令部（CENTCOM）19日表示，第3名士兵仍然失蹤。五角大廈則指出，這起攻擊仍在調查。川普並未透露軍事回應細節，不過，資深官員20日向福斯新聞透露，川普預計未來幾天內決定，是否擴大對伊朗的軍事行動並恢復全面作戰。

官員強調，目前尚未作出最終決定。不過，川普若下令恢復全面軍事行動，攻勢將比這波連續多日空襲「猛烈得多，範圍也廣得多」。美軍先前連日空襲主要鎖定與荷莫茲海峽周邊行動有關的伊朗軍事資產；一名美方官員也證實，美軍此前大致避開德黑蘭附近地區及伊朗核設施，但「如果恢復全面軍事行動，情況可能會改變」。

福斯新聞首席國家安全記者葛里芬（Jennifer Griffin）指出，CENTCOM可能增強軍事部署，包括增派F-16及F-35戰機，以及KC-135空中加油機，為川普可能擴大攻勢預作準備。前述官員也證實，有更多美軍軍機正調往中東，並形容這些部署屬於「前置準備」，軍事規劃人員目前仍在等待川普作出最終決定；空中加油機則正從區內其他地點調往以色列。

美方官員尚未發現橫跨歐洲的大規模空中運輸跡象，而這類調動通常會出現在部署B-2「幽靈」轟炸機，或直接從美國大規模調動軍機之前。

這名官員表示，部分加油機重新部署，與美軍在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中止後撤離本古里安國際機場有關。他補充，如果美國恢復全面行動，且以色列加入空襲，把加油機部署在以色列軍事設施，將比部署在波斯灣國家的基地更安全。

這名官員表示，所有方案目前都在討論與辯論。川普若決定大幅擴大戰事，以色列可能會參與其中。