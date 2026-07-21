川普警告伊朗 要為殺害美國軍人付出數倍代價

美軍近日證實有3位官兵在中東地區陣亡，美國總統川普今天警告德黑蘭當局，伊朗要為他們殺害的每一名美國軍人付出「數倍」代價。

法新社報導，川普（Donald Trump）於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「伊朗每殺害一名美國軍人，都將為此付出數倍的代價！」

他還提到：「這項指示已傳達給戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Daniel Caine）以及每一位軍方領導人。」

美國軍方近日宣布新增3位官兵陣亡，另有1名軍人失蹤。

這使得美國2月28日聯手以色列攻擊伊朗以來，已經確認的美軍死亡數增至17人。