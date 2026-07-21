聽新聞
0:00 / 0:00
川普警告伊朗 要為殺害美國軍人付出數倍代價
美軍近日證實有3位官兵在中東地區陣亡，美國總統川普今天警告德黑蘭當局，伊朗要為他們殺害的每一名美國軍人付出「數倍」代價。
法新社報導，川普（Donald Trump）於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「伊朗每殺害一名美國軍人，都將為此付出數倍的代價！」
他還提到：「這項指示已傳達給戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Daniel Caine）以及每一位軍方領導人。」
美國軍方近日宣布新增3位官兵陣亡，另有1名軍人失蹤。
這使得美國2月28日聯手以色列攻擊伊朗以來，已經確認的美軍死亡數增至17人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。