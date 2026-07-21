美伊緊張升高 美軍將增派F-16、F-35赴中東

隨著華府與德黑蘭之間的緊張局勢升高，美軍正增派軍機前往中東地區。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名美國官員表示，美軍計劃從歐洲基地增派F-16和F-35戰機，以及更多空中加油機。

一名以色列消息人士透露，數十架美軍空中加油機近日已抵達以色列，目前仍持續進駐。

這名消息人士表示，今年3月軍事行動期間，美軍約部署94架空中加油機，之後一度降至40架，但自上週以來再度增加。隨著衝突持續升高，這些增援資源將擴大美國總統川普評估下一步行動時的選項。

川普上週在白宮戰情室聽取有關升高軍事行動方案的簡報。他曾考慮是否奪取伊朗重要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island），或轟炸位於「鎬山」（PickaxeMountain）的伊朗核設施。

不過，川普並未完全排除透過外交途徑解決危機的可能性。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，重返談判桌的大門仍然敞開。