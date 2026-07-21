戰事失控美伊都難承受 未來幾天是關鍵

在持續一個多星期的交火後，美國與伊朗衝突已升高至危險邊緣。分析人士認為，雙方若無法儘快透過外交手段降溫，可能引發一場超出控制的全面戰爭。然而，無論美國還是伊朗，都難以承受衝突持續升級帶來的經濟與政治代價。

紐約時報指出，近幾天，美伊雙方攻擊目標已從軍事設施擴及民生基礎建設，包括供水、海水淡化設施、道路及港口，使數萬民眾面臨停水停電風險，也加劇伊朗南部平民傷亡。全球能源命脈荷莫茲海峽航運再次受阻，美國重新封鎖伊朗港口，市場對能源供應與全球經濟的憂慮升高，布倫特原油價格一度突破每桶九十美元，漲到六月以來新高。

另一方面，伊朗攻擊駐約旦美軍基地，造成至少兩名美軍死亡、數十人受傷，不僅讓戰爭代價更加直接衝擊美國，也削弱川普政府宣稱擁有壓倒性軍事優勢形象。

如今是雙方把握外交契機、避免戰事失控的關鍵時刻。隨著攻擊範圍擴大，衝突恐蔓延中東其他地區。伊朗警告，若遭受更嚴重打擊，將攻擊波灣地區能源設施；而沙烏地阿拉伯日前空襲葉門青年運動控制的機場，也讓青年運動宣布對沙國實施海上禁運，恐封鎖紅海曼德海峽。荷莫茲海峽與曼德海峽兩大航道若同時受阻，全球能源供應與國際貿易都將受到重大衝擊。

美伊雙方其實都沒有長期作戰本錢。美國需面對戰爭帶來經濟壓力及期中選舉政治風險，若衝突擴大，恐影響共和黨選情；伊朗則因長年經濟困境及戰火破壞，民眾不滿情緒升高，美國封鎖港口更使經濟雪上加霜。

上周末伊朗有二六八名學者、政治人物、運動員及工會人士連署「不要戰爭」請願書，反映社會對戰爭的憂慮。瑞士日內瓦高等研究院分析師薩貝特說，伊朗近期攻擊船舶與美軍，主要目的並非贏得戰爭，而是希望維持未來談判籌碼，證明伊朗仍有反擊能力。

不過，這種策略可能適得其反。若美國國內因美軍傷亡而要求更強硬回應，可能促使川普政府進一步升高軍事行動。未來美國可能持續削弱伊朗軍力，甚至不排除研究地面作戰方案，但全面入侵將面臨高傷亡、長期占領等巨大風險，因此短期之內美國仍以有限軍事行動為主。

伊朗希望展現軍事實力，美國則不願示弱，每一次攻擊都可能因誤判而使衝突失控。雙方是否走向談判或演變為更大規模區域戰爭，未來幾天將是重要關鍵。