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美伊衝突擴大 路透：可能危及波灣航運和水資源供應

中央社／ 杜拜/開羅20日綜合外電報導

美國伊朗近來對民用及軍事設施的相互攻擊持續升溫，幾乎澈底破壞雙方達成的臨時停火協議，路透社分析，此次衝突恐怕危及荷莫茲海峽航運和波斯灣部分國家供水。

路透社報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運再受阻，引發國際油價一度飆破每桶90美元。不過，伊朗外交部稍早表示調解方近日已遞交新提案，顯示外交接觸仍持續進行後，油價漲幅收斂。

因美國燃料價格上漲面臨政治壓力的美國總統川普（Donald Trump），為美軍對伊朗發動最新一輪攻擊辯護，他稱此舉是對近來伊朗攻擊行動造成多達3名美軍殉職做出報復。

路透社以下整理中東局勢最新進展：

●伊朗革命衛隊稱油輪爆炸

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，2艘油輪試圖通過荷莫茲海峽「不安全」的航道時「爆炸」並失去動力。IRGC昨天也說有2艘船發生事故，但不清楚這兩起事件是否相關。

路透社無法獨自核實這些事件。IRGC的聲明未透露涉事船隻細節或任何傷亡資訊。

另據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）資料，1艘船隻在能眺望荷莫茲海峽的阿曼海域遭不明拋射物擊中，該船仍持續漂流但船員均安。

●科威特海水淡化廠遇襲

科威特政府表示，該國1座海水淡化廠昨天連續第二日受到攻擊，廠內發生火災，當局稱這是對關鍵民用基礎設施的直接打擊。

海水淡化設施為位處全球最乾燥地區的許多波灣國家，提供絕大部分飲用水。

德黑蘭指控美方18日攻擊伊朗1座海水淡化廠，並多次表示將針對波灣國家境內這類設施發動攻擊，以報復美國打擊伊朗能源基礎設施。美國並未證實曾經攻擊伊朗的海水淡化廠。

●美伊不排除重啟外交途徑

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示：「只要伊朗想控制國際航道，我們就必須有所回應。美國始終對外交解決方案持開放態度。」

伊朗外交部被詢及與美方溝通的管道是否已關閉時，回應說德黑蘭並未排除與美國重啟外交途徑的可能性。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）證實德黑蘭已收到調解方的「提案」，但未透露細節。他補充說，「重點是近幾日外交管道一直很活躍，也有部分調解人向我們傳達相關想法」。

路透 伊朗 荷莫茲海峽 美國

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