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伊朗總統稱與美國處於全面戰爭 傳調解者提議停火10天

中央社／ 德黑蘭20日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安。 新華社
伊朗總統裴澤斯基安。 新華社

美伊恢復交火之際，伊朗總統裴澤斯基安今天稱與美國正處於「全面戰爭」狀態。一名伊朗高官則告訴路透社，調解者提議美伊停火10天，以恢復上月達成的臨時協議。

法新社報導，根據伊朗總統府聲明，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示：「事實是，今天伊朗正在進行一場全面戰爭。我們必須務實，並接受抵抗當然會帶來的後果。」

裴澤斯基安在首都德黑蘭與司法官員會晤時還說，「目前最重要的戰場是經濟及民眾生計」，如果經濟壓力導致社會不滿情緒醞釀並擴散，可能造成損害。

一名伊朗高官今天則告訴路透社，調解者已交給伊朗一份旨在緩和美伊戰事的提案，內容提議停火10天，以便尋找方式，來恢復上月達成的臨時協議。

今年6月，伊朗由於戰爭導致通膨顯著升溫，年增率逼近90%。

去年12月底，一場由高昂生活成本引發的抗議運動迅速演變成大規模的反政府示威，並於今年1月8日、9日達到高峰。伊朗官方通報，那波示威造成超過3000人死亡，但海外非政府組織（NGO）公布的死亡人數遠高於官方數字。

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