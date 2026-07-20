聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗總統稱與美國處於全面戰爭 傳調解者提議停火10天
美伊恢復交火之際，伊朗總統裴澤斯基安今天稱與美國正處於「全面戰爭」狀態。一名伊朗高官則告訴路透社，調解者提議美伊停火10天，以恢復上月達成的臨時協議。
法新社報導，根據伊朗總統府聲明，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示：「事實是，今天伊朗正在進行一場全面戰爭。我們必須務實，並接受抵抗當然會帶來的後果。」
裴澤斯基安在首都德黑蘭與司法官員會晤時還說，「目前最重要的戰場是經濟及民眾生計」，如果經濟壓力導致社會不滿情緒醞釀並擴散，可能造成損害。
一名伊朗高官今天則告訴路透社，調解者已交給伊朗一份旨在緩和美伊戰事的提案，內容提議停火10天，以便尋找方式，來恢復上月達成的臨時協議。
今年6月，伊朗由於戰爭導致通膨顯著升溫，年增率逼近90%。
去年12月底，一場由高昂生活成本引發的抗議運動迅速演變成大規模的反政府示威，並於今年1月8日、9日達到高峰。伊朗官方通報，那波示威造成超過3000人死亡，但海外非政府組織（NGO）公布的死亡人數遠高於官方數字。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。