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伊朗貨幣跌至歷史新低 美伊戰事再起衝擊疲弱經濟

中央社／ 德黑蘭19日綜合外電報導

隨著美國試圖進一步施壓伊朗早已相當疲弱的經濟，以及近日多起襲擊行動恐再度引爆美伊全面戰爭，伊朗貨幣里亞爾匯率跌至歷史新低。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，里亞爾今天在自由市場的匯率一度貶至1美元兌195萬里亞爾（rial），自美伊脆弱的停火協議本月初開始破裂以來，下滑近1成。

美國總統川普（Donald Trump）上週重新對伊朗港口實施封鎖，阻斷石油出口並干擾進口，這是華府與德黑蘭爭奪荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權的一環。他也撤銷允許伊朗銷售石油的豁免令，威脅德黑蘭的經濟命脈。

伊朗表示，美軍近日對南部沿海及內陸的橋梁、鐵路與機場等基礎設施發動攻擊。分析師認為，這是美方試圖迫使德黑蘭重返談判桌的行動一環。

在美國與以色列2月對伊朗開戰之前，伊朗經濟其實早已深陷困境，面臨通膨飆升、國際制裁及多年管理不善等多重壓力。開戰後伊朗經濟情勢更加惡化，6月通膨年增率高達近90%。

德黑蘭的40幾歲電氣技師赫薩姆（Hessam）說：「我幾乎快負擔不起我年幼孩子的基本生活所需。」

他批評伊朗領導階層無視人民面臨的巨大困境，「我明白保家衛國的意義，但他們用我們的錢來打這場戰爭，卻把全部經濟負擔轉嫁給一般民眾」。

德黑蘭大學（Tehran University）經濟學家博格西安（Albert Boghosian）指出，伊朗仍有能力靠國內生產滿足許多基本需求，尤其是糧食供應方面，但真正的挑戰在於物價，「通膨飆漲正不斷侵蝕民眾的購買力」。

伊朗花費多年打造其所謂「抵抗型」經濟，致力實現自給自足與多元化經濟，以利當局在制裁、衝突和國內動盪下仍能維繫政權，即便在其統治下，國家長年深陷嚴重經濟低迷。

英國智庫「交易所與集市基金會」（Bourse &Bazaar Foundation）執行長巴特曼赫利吉（EsfandyarBatmanghelidj）表示：「美國官員很容易認為經濟壓力…將使他們取得優勢。」

他補充，然而「這並不會動搖伊朗當局的作戰能力，伊朗可能會變得更窮困，卻仍能為美軍製造許多麻煩」。

儘管如此，這場持續數月的戰爭帶來空前經濟挑戰，美國與以色列不僅花費數週轟炸政府和軍事目標，產業及民用基礎設施也遭到打擊。

伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（FatemehMohajerani）4月指出，戰爭造成的損失估計高達2700億美元。在雙方4月同意停火前，美以曾轟炸伊朗兩大鋼鐵公司並襲擊多座石化廠。

這造成大規模裁員，一名伊朗勞工部副部長4月曾說，受戰爭直接或間接影響，已有200萬人失業。

在伊朗出生的維吉尼亞理工暨州立大學（VirginiaTech）經濟學教授沙列西－伊斯法哈尼（DjavadSalehi-Isfahani）近期曾待過伊朗，他談到，伊朗政府必須在彼此衝突的政策優先事項間掙扎。

他說：「一方面要在戰爭期間維持民眾的生活水準與糧食消費，另一方面又需防止通膨加劇為惡性通膨（hyperinflation）。」

他還指出：「伊朗已學會化解制裁、封鎖等措施帶來的部分經濟壓力，但我想沒有什麼神奇的方法能應對大規模破壞。美國擁有大量炸彈，能摧毀許多東西。」

伊朗 美國

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