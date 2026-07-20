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伊朗：美國若持續侵略 不會讓一滴油通過荷莫茲

中央社／ 德黑蘭20日綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，已經以飛彈打擊美國在約旦阿卡巴機場的軍機，並揚言若美國持續「侵略」，將不准任何一滴油或天然氣經由荷莫茲海峽運輸。

法新社與「衛報」等外媒引述伊朗官方媒體報導指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發布聲明表示，他們針對部署在約旦阿卡巴機場（Aqaba Airport）的美國軍機發動攻擊，並對部分飛機造成「嚴重損壞」。

伊斯蘭革命衛隊同時聲稱，有兩艘油輪在試圖通過他們所謂的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）危險南側航道時發生爆炸並癱瘓，指控這些油輪是在美國軍方鼓勵下選擇此航線。

伊斯蘭革命衛隊的聲明並未公布船隻名稱、所屬國旗、船員狀況或是否有人傷亡。路透社無法獨立核實報導內容。

伊斯蘭革命衛隊表示，只要美國在該區域的「侵略」行為持續，荷莫茲海峽就不會安全，警告「這條航道將不適合運輸石化產品，甚至不會允許任何一滴石油和天然氣通過」。

聲明同時警告美國軍方要準備面對「懲罰性行動」。

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