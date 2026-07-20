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伊朗革命衛隊稱兩油輪在荷莫茲海峽爆炸失去動力 揚言懲罰美軍
伊朗最高領袖指揮的伊斯蘭革命衛隊周一表示，兩艘油輪試圖通過荷莫茲海峽南部一條不安全航道後發生爆炸並失去動力。伊斯蘭革命衛隊並聲稱，這兩艘油輪是在美軍鼓勵下使用這條航道。
路透暫時無法證實這起事件。聲明未提供船名、船籍、船員或是否有人傷亡等細節。
伊斯蘭革命衛隊說，只要美國在區域內的「侵略」持續，這條水道就仍不安全，並警告「這條航道不會適合石化產品通行，甚至連一滴石油和天然氣都不安全」。
伊斯蘭革命衛隊揚言要美軍準備面對「懲罰行動」。
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