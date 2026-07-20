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英國海事機構：荷莫茲海峽出現船隻起火
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，荷莫茲海峽（HormuzStrait）一艘船隻起火，英國軍方也傳出類似消息。
綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國海事貿易行動辦公室收到報告，阿曼的庫姆扎爾（Kumzar）西北8浬處發生一起事件。「我們已從軍方獲悉有一艘船隻起火。」
此一海事組織補充說，起火原因尚未得到證實。
美聯社指出，英國軍方表示今天清晨有一艘船在荷莫茲海峽靠近阿曼海岸處起火。
美國與伊朗目前正在爭奪荷莫茲海峽控制權。美軍一直鼓勵船隻使用靠近阿曼的航線穿越。伊朗則以襲擊船隻作為回應，堅稱必須控制這條至關重要的水道。
美國與以色列2月28日攻擊伊朗，隨後引發伊朗在區域內展開報復性回擊，並限制船隻通過荷莫茲海峽。承平時期，全球約1/5的原油與液化天然氣（LNG）運輸必須經過這條水道。
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