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美軍擊中伊朗核電站！德黑蘭放話「採取措施」IAEA曝現場狀況

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國中央司令部18日公布連續第八晚打擊伊朗的行動畫面，可見精準彈藥擊中一處未公開地點的山體設施。路透
美國中央司令部18日公布連續第八晚打擊伊朗的行動畫面，可見精準彈藥擊中一處未公開地點的山體設施。路透

美聯社報導，美軍連續多日空襲伊朗，伊朗原子能組織19日表示，美軍最新一波攻擊擊中西南部胡齊斯坦省興建中的達爾霍溫核電站。伊朗外交部批評，這是對和平核能基礎設施的危險襲擊，並警告美國須為相關後果負責。所幸根據國際原子能總署，該核電站處於初期施工階段，現場並無核物質。

美國中央司令部在美東18日連續第八晚空襲伊朗，並在結束行動後表示，打擊伊朗沿岸軍事監控與防空設施、海上軍事能力，以及飛彈和無人機儲存地點，旨在削弱伊朗控制荷莫茲海峽的能力，並迅速懲罰掌控伊朗彈道飛彈武器庫的伊斯蘭革命衛隊。

根據美軍公布的畫面顯示，戰機及從海上發射的戰斧巡弋飛彈參與攻擊，其中一處目標似乎位於山區峽谷。革命衛隊經常將飛彈基地及其他軍事裝備部署在山區。

伊朗原子能組織19日表示，多枚飛行物擊中達爾霍溫核電站（Darkhovin Nuclear Power Plant）工地。

美國星球實驗室公司（Planet Labs）的衛星影像顯示，截至7月9日，當地已進行整地，但幾乎尚未展開建設。伊朗此前並未宣布這座核電站遭到攻擊。

國際原子能總署（IAEA）表示，達爾霍溫核電站仍處於非常初期的施工階段，該機構上次前往視察時，現場並無核物質，目前不會造成任何輻射風險。但署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）再次呼籲各方，在所有核相關設施周邊保持軍事克制。

半島電視台報導，伊朗外交部副部長加里巴巴迪表示，美國攻擊興建中的核電站，是「對伊朗和平基礎設施的危險襲擊，美國政府須為安全情勢惡化及區域局勢更加不穩所造成的後果負起全部責任」。

加里巴巴迪強調，伊朗將採取適當措施，捍衛國家利益與安全。

中央司令部該次行動後影片

伊朗 核電 德黑蘭 美國

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