美國中東駐軍3死 美軍連8晚空襲伊朗報復

美國宣布伊朗攻擊造成駐約旦美軍至少兩人身亡、駐伊拉克北部一士兵殉 職，加上區域內盟國也通報今天伊朗有更多攻擊行為；美軍表示，他們已連續第八晚對伊朗發動攻勢。

伊朗17日直接襲擊約旦境內一處軍事設施，造成美軍2人死亡，另有一人失蹤。

美軍今天證實，又有第3名軍人身亡，他在伊拉克北部處理墜毀的伊朗無人機未爆彈時殉職。美國在伊北地區設有軍事基地。

美伊6月簽署的停火協議已告瓦解，雙方情勢升溫，爭奪荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）更加激烈，全面戰火的可能性升高。

美國中央司令部（U.S. Central Command）指出，最新一輪空襲在美東時間昨天下午6時展開，目標在「進一步削弱伊朗對荷莫茲海峽航道的控制能力，並迅速懲罰伊朗革命衛隊（IRGC）攻擊美國在約旦的駐軍」。

美國官方透露，早在伊朗昨天發動攻擊前，美方已開始調動更多軍力前往中東，包括戰鬥機等。

中央司令部隨後表示，已完成一輪空襲，目標包括伊朗的海岸監視系統和防空設施。