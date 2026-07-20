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伊朗革命衛隊稱宣襲敘利亞坦夫 為3陣亡士兵復仇

中央社／ 德黑蘭20日綜合外電報導

伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊今天表示，已「對敘利亞坦夫（Al-Tanf）地區的敵軍特種作戰指揮中心發動突襲，以此為伊朗沙赫爾（Iranshahr）殉職士兵的鮮血報仇」。

法新社報導，伊朗法爾斯通訊社（Tasnim）昨天報導，美軍攻擊伊朗東南部伊朗沙赫爾營地造成3名士兵陣亡，官方已為他們舉行葬禮。

革命衛隊17日就曾宣稱對坦夫基地發動過攻擊，但敘利亞軍方消息人士隨後向法新社表示，並未發生任何攻擊事件。

坦夫基地位於敘利亞東南部，與約旦和伊拉克接壤的邊境地帶，美軍今年2月撤軍後，由敘利亞軍隊接管。

敘利亞 伊朗 革命衛隊 美國

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