伊朗革命衛隊稱宣襲敘利亞坦夫 為3陣亡士兵復仇

紐約時報十八日報導，過去五天內駐約旦美軍被伊朗攻擊四次。有美國退將指出，約旦地理位置有利美軍在敘利亞及伊拉克等地展開空中行動，在二月開戰前又接收從波斯灣的美國盟邦巴林、阿聯與卡達轉移的軍力；在其他中東盟邦限制美軍使用基地和飛越領空下，約旦逐漸成為伊朗攻擊美國在區域內軍事部署的頭號重點。

2026-07-20 00:00