伊轟約旦基地 戰火復燃美軍2死

美國中央司令部十八日說，有美軍在伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）十七日晚間對駐約旦美軍基地的空襲中死亡。這是美伊自四月停火以來，首次有美軍命喪伊朗攻擊，已十六名美軍在二月底開戰的美伊戰爭陣亡。鑒於中東緊張升高，美國國務院十八日對公民發布全球旅遊警示。

美聯社十八日報導說，美伊正相繼越過彼此畫下的紅線，距離兩國六月簽署代表初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）還不到一個月，雙方就走向全面戰爭的回頭路。

美國國務院在上述警示呼籲全球公民注意可能出現安全威脅、旅遊行程中斷，和美國海外利益受損的風險；當前安全環境存在情勢「非預期升級」的可能性。

三月繼任伊朗最高領袖的穆吉塔巴「神隱」至今。伊朗國營電視台十八日代為宣讀據稱由他撰寫的書面聲明，警告若美國續攻伊朗，伊朗及其區域內的代理人「抵抗軸心」將給美國「難忘教訓」，並痛批美國違反十四點ＭＯＵ，凸顯美國總統川普在該ＭＯＵ上的簽名既一文不值、毫無公信力且無效。

負責中東戰事的中央司令部十八日表示，連續八個晚上空襲伊朗，以迅速懲罰伊朗對約旦美軍發動的致命攻擊，並進一步削弱伊朗威脅荷莫茲海峽商船的能力。

ＩＲＧＣ十七日晚間對駐約旦美軍基地的空襲，造成美軍兩人喪生、四人受傷、一人失蹤。中央司令部十八日提到，這兩名死者是在美軍與夥伴國軍隊合作抵禦伊朗彈道飛彈及無人機攻勢時陣亡。

對此，川普十八日接受美媒NewsNation訪問時說，此一消息令人傷心，「我們不願見到這樣的情況發生，這是效忠國家」。他重申伊朗絕不能、也不應擁有核武。美國國防部長赫塞斯也在社媒Ｘ發文表示，美軍犧牲「只會加強我們的決心」。自美國和以色列二月底對伊朗開戰以來，美軍已十六人死亡、逾四三○人受傷。

中央司令部還說，這波最新空襲攻擊伊朗的海岸軍事監視與防空設施、海上作戰設施、飛彈及無人機貯存處。伊朗國營電視台則報導，伊南一座發電廠與海水淡化廠被空襲，導致約一萬人的飲水供應完全中斷。官媒伊朗通訊社也報導，境內兩個隧道及一座橋梁被轟炸，通往伊南阿巴斯港的一條主要公路交通中斷，荷莫茲海峽戰略要地葛希姆島又被空襲。

伊朗十八日則繼續報復境內有美軍基地與美國軍事資產的鄰國，以約旦遇襲最嚴重，其次為科威特。尤其科威特九成飲用水都靠海水淡化，這是兩天內科威特海水淡化廠兩度被空襲。伊朗原子能組織十九日還指控美軍同日空襲伊朗西南部的胡齊斯坦省達克霍文的核電廠工地。德黑蘭表示，自伊美本月互轟以來，已釀成伊朗至少五十人罹難、五百多人受傷。