繞過荷莫茲 伊拉克、敘利亞將重建油管

美伊戰爭可能使中東石油長久以來的運輸要道荷莫茲海峽（下稱海峽）淪為明日黃花。彭博十八日報導，伊拉克正以卡車車隊經敘利亞運送燃油；伊拉克與敘利亞十七日也簽署協議，同意重建從伊拉克通往敘利亞地中海港口的輸油管道。

為了一勞永逸消除海峽被封鎖的威脅，中東產油國正想方設法建立替代的輸油途徑。這代表海峽未來的地緣戰略地位重要性可能褪色。

美國總統川普十四日在白宮和來訪的伊拉克總理柴迪會面。華府正加強施壓巴格達，要求遏制伊朗在伊拉克境內的影響力。柴迪辦公室十八日表示，在他訪美期間，伊拉克和多家美企簽署四十八項協議或締結夥伴關係，許多集中在石油及天然氣領域。

伊拉克正藉由龐大的卡車車隊經敘利亞運輸燃油，敘利亞也因此成為中東最大的燃油出口中心。

敘利亞的燃油出口量已從幾月前的零，激增至占中東總出口量四分之一以上。伊拉克以多達數千輛卡車的車隊運送燃油，歷時四天運抵敘利亞的地中海港口。

用於航運及發電的燃油，是伊拉克出口的主要石油產品。但鑒於波斯灣情勢緊張且海峽被封鎖，伊拉克財政受重創，巴格達正尋求替代途徑彌補石油收入。除了敘利亞，伊拉克也透過約旦運輸燃油。

伊敘十七日也簽署協議重建一條油管，作為繞過海峽的替代路線。伊敘代表是在華府舉行的美國商會美伊高階商業峰會簽署此一協議。

主持簽約儀式的美國能源部長萊特說，伊拉克在提高石油生產與減少對「敵對鄰國」的依賴上，還有很大的提升空間。這條油管將從伊拉克北部的基爾庫克延伸至敘利亞地中海沿岸，預計每天可輸送七十萬桶石油。