伊朗趁短暫停火賣油 估進帳數十億美元

華爾街日報十八日報導，美伊短暫停火期間，美國解除對伊朗港口的封鎖約一個月，伊朗把握時間迅速運出約七千萬桶石油，總值六十億美元（約台幣一九一一億元），可能主要銷往中國大陸。這筆收入為伊朗經濟爭取喘息空間，德黑蘭未來幾月可能獲得數十億美元進帳。

六月底至七月中旬約廿艘伊朗油輪先後駛抵相關海域，最終目的地多半是中國。

美國倡議團體聯合反對核子伊朗（ＵＡＮＩ）和分析師估計，光六月下半月，伊朗已出口約五千萬桶預料最終銷往中國的石油，大致相當於二月底開戰前一個月的對中出口量。

為了規避美國制裁，伊朗仍採用過去慣用的海上轉運手法。伊朗油輪先將石油運往馬來西亞領海外「東部港界外錨地」，再藉由大型軟管將石油轉移至「其他油輪」，其他油輪通常駛往中國民營小型煉油廠。這些俗稱「茶壺煉油廠」的業者會以折扣價購買伊油。

透過海上的換船轉運，可模糊石油來源與運輸路徑，藉此增加美國追查與阻止交易的難度。

七月駛抵亞洲海域的伊朗油輪數量明顯增加。這顯示相關石油正陸續進入交易流程，伊朗未來幾月可能因此獲得數十億美元收入。

ＵＡＮＩ分析師布朗說，若美國從未解除封鎖，伊朗此時應感受到更大的經濟壓力，但德黑蘭乘封鎖鬆綁之際迅速擴大出口。現任職美國智庫大西洋理事會的前美國情報高官潘尼可夫說，伊朗經濟正處於自一九七九年伊斯蘭革命以來的最糟狀況，每一美元收入都至關重要，德黑蘭很可能優先將這些資金用於戰略目的，最迫切的就是伊美戰爭。