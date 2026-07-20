5天被攻擊4次…駐約旦美軍 成伊朗打擊重點

紐約時報十八日報導，過去五天內駐約旦美軍被伊朗攻擊四次。有美國退將指出，約旦地理位置有利美軍在敘利亞及伊拉克等地展開空中行動，在二月開戰前又接收從波斯灣的美國盟邦巴林、阿聯與卡達轉移的軍力；在其他中東盟邦限制美軍使用基地和飛越領空下，約旦逐漸成為伊朗攻擊美國在區域內軍事部署的頭號重點。

美國官員說，上述五天遇四襲的情況也顯示，伊朗飛彈庫存仍相當充足且突破美軍防空系統的能力有所提升，伊朗並藉此警告區域內國家，若接受美軍進駐，承受的政治代價恐已大於獲得的安全利益。

美伊自七月上旬開始互轟，伊朗即首次將約旦境內的美軍設施列為空襲目標。多位美國官員說，伊朗五天內四度鎖定駐約美軍，共造成數十名美軍受傷、多架直升機受損，本月十七日的空襲更造成美軍兩人陣亡、一人失蹤。

以伊斯蘭教遜尼派為主的約旦境內有多座美國空軍基地。在二月底美國和以色列對伊朗開戰前夕和初期，五角大廈也將部分原本部署在巴林、阿拉伯聯合大公國及卡達的軍力，轉移至相對安全的約旦與以色列。

五角大廈上述做法的部分考量在於有中東盟邦限制美軍駐紮和使用領空。這使美國愈來愈仰賴約旦作為區域內展開軍事行動的基地，約旦的戰略重要性也進一步提升。

美國太平洋空軍前副司令德普圖拉說，約旦的地理位置讓美軍能更有效率地在敘利亞、伊拉克和更廣泛的地區展開空中行動。他也是一九九一年波灣戰爭空中作戰的主要策畫人之一，時任美國總統是老布希。

德普圖拉還說，伊朗十七日的空襲不僅針對約旦單一基地，也針對美國在區域內的多個盟邦發動攻擊，伊朗試圖使約旦接受美軍的政治成本增加，令約旦評估美軍駐紮帶來的麻煩，已超過安全上的益處。

美國官員十八日還原上述五天遇四襲的情況，從空襲約旦費瑟國王空軍基地一處住宿設施，導致五名美軍受傷；接著空襲約旦東部一座供美軍黑鷹直升機起降的基地，使相當多架黑鷹受損。

約四十八小時後，伊朗飛彈擊中約旦阿茲拉克的穆瓦法克薩爾提空軍基地，約廿名趕往掩體避難的美軍因此受傷；十七日伊朗再攻擊這座基地，釀成三名美軍傷亡及失蹤。伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）十八日則聲明，摧毀該基地至少兩架美軍戰機及三架飛行器。

約旦武裝部隊十九日聲明，防空系統成功攔截三枚伊朗飛彈，一枚則墜落在約南偏遠地區；部隊將繼續維持最高等級的戒備狀態。

在約旦連日來風聲鶴唳下，美國駐約大使館十九日突發布聲明，指稱約旦港市阿卡巴的國際機場及港口均已將人員疏散，原因是遭受「具體且可信的威脅」，並強烈建議所有美國公民盡量勿前往阿卡巴當地的機場與港口。對此，約旦政府隨後以聲明澄清，當局並無將當地機場及港口清空或疏散情事，現仍正常運作，「過去幾小時也沒有收到潛在的威脅」。阿卡巴濱紅海，是約旦最重要且唯一的海港，每年夏季幾個月通常非常繁忙。