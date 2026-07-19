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俄烏開戰以來規模最大！俄48枚彈道飛彈空襲基輔 至少1死16傷

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俄烏開戰以來規模最大！俄48枚彈道飛彈空襲基輔 至少1死16傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭國家緊急服務部門19日發布照片顯示，一名搜救隊員在基輔近郊布查一處遭俄軍空襲起火的物流設施和倉庫滅火。法新社
烏克蘭國家緊急服務部門19日發布照片顯示，一名搜救隊員在基輔近郊布查一處遭俄軍空襲起火的物流設施和倉庫滅火。法新社

美國CNN報導，烏克蘭當局表示，俄軍18日深夜至19日清晨發動俄烏開戰以來規模最大的彈道飛彈襲擊。

烏克蘭空軍表示，俄軍「對烏克蘭發動大規模聯合打擊，使用無人機和多種空射與陸射飛彈」，主要目標是首都基輔。烏克蘭代理外交部長西比哈表示，俄國發射「約48枚沿彈道軌跡飛行的飛彈」，並稱「這是開戰以來俄軍彈道飛彈發射數量最多的一次空襲」，已知基輔有1死16傷。

身處基輔的CNN記者表示，他們徹夜聽見爆炸聲。一位CNN記者說，基輔在19日上午瀰漫濃濃煙味，空襲警報還沒有解除。

烏克蘭總統澤倫斯基表示：「敵軍發射超過40枚各類飛彈，多數瞄準基輔，還發射120架無人機。」

烏克蘭空軍說，防空系統「擊落或摧毀126個目標，包括18枚飛彈和108架無人機」。

基輔地面出現巨大彈坑，建築物外牆被燒焦。烏克蘭國家緊急服務部門表示，基輔有5個行政區通報遭到空襲，已知共有1死16傷。

澤倫斯基說：「防禦彈道飛彈襲擊是我們始終不變的優先要務。我們每天都要攔截飛彈，我非常感謝每位認真對待協議、並確保交付反彈道飛彈防禦能力的夥伴。」

基輔 彈道飛彈 烏克蘭 俄羅斯

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