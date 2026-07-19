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猛攻2座美軍基地！伊朗最高領袖再嗆美國「大撒旦」妄想稱霸

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴2024年10月出席一場位於德黑蘭的活動。路透
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴2024年10月出席一場位於德黑蘭的活動。路透

美國中央司令部於美東18日傍晚6時對伊朗發動最新一波行動期間，伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，已對科威特境內2處美軍設施展開大規模無人機攻擊。伊朗最高領袖穆吉塔巴19日發文稱美國是「大撒旦」，妄想延續在中東地區的霸權。伊朗最高聯合軍事指揮機構、哈塔姆安比亞中央總部指揮官則放話，任何侵略將遭到伊朗武裝部隊毀滅性的回應。

伊朗官媒引述革命衛隊聲明表示，已鎖定攻擊美軍位於科威特2座基地的軍事設施，目標包括布林營（Camp Buehring）的一座彈藥庫，以及賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的雷達設施。

半島電視台報導，哈塔姆安比亞中央總部（Khatam al-Anbiya Central Headquarters）指揮官阿卜杜拉希（Ali Abdullahi）隨後警告美國，稱「任何侵略或野蠻行徑，都將遭到伊朗武裝部隊果斷且毀滅性的回應」。

阿卜杜拉希形容美國是「大撒旦」，也是「犯罪、背信欺詐的敵人」。他承諾將強化武裝部隊、伊朗民眾與官員之間的團結，並表示將讓美國付出比以往戰爭「更沉重的代價」。

隨後，伊朗最高領袖穆吉塔巴19日在社群平台X發文稱，犯罪的美國「大撒旦」，如今已經明白，想要繼續在這個地區毫無阻礙維持霸權存在，不過是天真的幻想。美方18日證實駐約旦基地美軍遇襲，造成2名士兵陣亡、1人失蹤。

穆吉塔巴18日才以書面聲明表示，美國一再違反伊美初步和平協議，證明美國總統川普的簽署「一文不值、毫無可信度」，將讓美方得到「難忘的教訓」。更早之前，伊朗副外交部長加里巴巴迪稱，伊朗不再履行與美國的停火協議。

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）18日在社群平台X發文稱，美軍若了解最高領袖「難忘教訓」的意思，「他們連一秒鐘都不敢耽擱，立刻就會逃跑」。

伊朗前外交部長、現任國會德黑蘭選區議員穆塔基（Manouchehr Mottaki）表示，德黑蘭有能力發動地面行動，奪取美軍在伊拉克、科威特或巴林的一座基地；若能占領基地並俘虜200名美軍，可能迫使華府停止軍事行動。

中央司令部美東18日晚間已宣布於11時30分完成。打擊目標包括伊朗軍方沿岸監控及防空設施、海上軍事能力，以及飛彈與無人機儲存據點。

伊朗前石油部副部長易卜拉欣米－阿斯勒（Asghar Ebrahimi-Asl）18日稱，美國正於阿拉伯聯合大公國等國建立大型基地，並招募外籍傭兵，為入侵伊朗做準備。

他表示，可能攻擊的目標包括格什姆島（Qeshm Island）、哈爾克島（Kharg Island）部分地區，或伊朗南部沿岸部分區域，並稱華府可能等到9月天氣轉涼後發動地面行動。

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