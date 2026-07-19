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美伊衝突升級 美再襲伊朗、德黑蘭揚言全面反擊

中央社／ 杜拜18日綜合外電報導

中東敵對行動今天升級，美國發動新一輪空襲，伊朗則揚言展開「全面攻勢」，而具戰略重要性的荷莫茲海峽幾乎仍處於封鎖狀態。

以下是法新社彙整的重點進展。

●2名美軍人員陣亡

美國中央司令部（CENTCOM）表示，伊朗發射一連串飛彈與無人機攻勢，導致2名美軍人員在約旦陣亡，另有1人失蹤。

CENTCOM指出，這些軍人於17日在美軍與夥伴國家部隊共同「抵禦伊朗彈道飛彈及無人機攻勢」時身亡。

●伊朗揚言將給美方「難忘的教訓」

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）矢言將帶給美國「難忘的教訓」，並稱美國一再違反由伊朗與美國總統簽署的停火諒解備忘錄，顯示川普的簽名「完全一文不值、毫無公信力」。

穆吉塔巴．哈米尼在透過國營電視台發布的書面聲明中表示，美國企圖「煽動戰爭」，伊朗將帶給美方「難忘的教訓」，並讓其付出更沉重的代價。

●美國發動新一輪空襲

美國今天宣布發動新一輪空襲，這是連續第8個夜晚進行軍事攻擊，旨在懲罰伊朗對美軍的致命攻擊。

CENTCOM在社群平台X表示，這一輪空襲於格林威治時間晚間10時開始，「旨在進一步削弱伊朗威脅荷莫茲海峽商業航運的能力，並迅速懲罰昨晚在約旦襲擊美軍人員的伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）」。

伊朗新聞機構報導，美軍攻擊了位於該國南部、荷莫茲海峽沿岸的西里克（Sirik）港。

●黎巴嫩真主黨舉行大規模葬禮

真主黨在黎國南部馬基岱塞爾姆（Majdal Selm）為數十人舉行大規模葬禮，其中多數都是在最近與以色列的戰鬥中喪生的真主黨武裝分子。

這座遭受嚴重破壞的村莊共埋葬44人，其中39人是武裝分子；真主黨表示，還有4名平民在以色列軍事行動中喪生，另有1人自然死亡。

●波斯灣合作理事會譴責伊朗犯下「戰爭罪」

波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）秘書長布達維（Jasem Mohamed Albudaiwi）譴責伊朗近期對巴林、科威特和約旦發動攻擊，並稱攻擊民用基礎設施構成「戰爭罪」。

他說，「伊朗的行動構成極其危險的升級，嚴重違反國際法和聯合國憲章，也構成戰爭罪。」

●科威特稱民用設施遭襲

科威特當局表示，伊朗攻擊1座電力與供水設施，以及1處石油設施，並指控伊朗鎖定民用基礎設施。

科威特國營石油公司也表示，伊朗攻擊石油設施，造成多人受傷及設備損壞。

●黎巴嫩總統赴美

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天離開貝魯特（Beirut），前往華盛頓。總統辦公室表示，他預計與川普會面，討論強化停火以及「以色列撤出其占領的黎巴嫩地區」等議題。

●巴林「成功攔截」伊朗攻擊

巴林軍方表示，該國的防空系統「攔截」了伊朗今天發動的一波攻擊。法新社記者在巴林首都麥納瑪（Manama）聽到警報響起，隨即傳出爆炸聲。

伊朗 德黑蘭 中東 美國

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