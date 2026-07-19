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伊朗喊卡停火協議！最高領袖穆吉塔巴發聲了 撂狠話點名川普

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德黑蘭街頭5月一幅伊朗新任最高領袖穆吉塔巴看板。路透
德黑蘭街頭5月一幅伊朗新任最高領袖穆吉塔巴看板。路透

紐約時報報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴18日聲明表示，美國一再違反伊美初步和平協議，證明美國總統川普的簽署「一文不值、毫無可信度」。稍早之前，伊朗副外交部長加里巴巴迪稱，伊朗不再履行與美國的停火協議。

伊朗官媒18日發表穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）書面聲明稱，美國應該知道，伊朗人民與抵抗陣線將讓美方得到「難忘的教訓」。穆吉塔巴自2月28日遇襲至今未曾公開露面。

美聯社報導，加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）18日稍早表示，伊朗目前不再履行與美國停火協議中的義務。

伊朗半官方法斯通訊社引述聲明指出，加里巴巴迪指控美國率先違反6月簽署的初步和平協議，之後更形同將協議棄置不顧。他補充，伊朗目前正「專注於保衛國家」。

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