伊朗喊卡停火協議！最高領袖穆吉塔巴發聲了 撂狠話點名川普

負責中東戰事的美國中央司令部說，十七日（台灣時間十八日）對伊朗發動新一波空襲。這是美國連七晚空襲伊朗。伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）少將、伊朗最高領袖軍事顧問雷札伊同日揚言，若美國對伊朗的空襲再持續二至三天，伊朗將恢復「全面進攻行動」且將不再局限於以牙還牙的報復性回應，即從現階段的對等反擊升高為主動進攻。

2026-07-19 00:00